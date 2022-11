Fantasy TVA Sports: McDavid toujours le pied au plancher

Il y a peu à redire sur le talent de Connor McDavid. Mais avec 32 points en 16 matchs depuis le début de la saison, il faut cependant dire que le capitaine des Oilers d'Edmonton ne semble pas en voie de ralentir la cadence.

McDavid a ainsi une moyenne de deux points par match. Évidemment, il est le seul joueur actuellement avec une moyenne de points par match aussi élevée. Ceux qui se rapprochent le plus du numéro 97 sont Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen, avec 1,77. Son coéquipier Leon Draisaitl est quatrième, à 1,75.

Ainsi, il n'y a aucune raison de ne pas sélectionner McDavid semaine après semaine après semaine après semaine. Et ce, même si les Oilers ne jouent qu'une partie dans la semaine. J'exagère peut-être. Mais pas tant que ça.

Retour sur la semaine 5

Bravo à René Audet pour sa première place hebdomadaire, avec une récolte de 81 points. McDavid, Drasaitl, David Pastrnak, Brad Marchand, Kirill Kaprizov. Tous de superbes choix. Mais la performance de 5 points de Travis Konecny a été ce qui a fait pencher la balance. Bravo également pour la sélection de Rasmus Andersson en défensive, grâce à sa récolte de 4 points. Mettre des étoiles à McDavid (7 points), Adam Fox (8 points) et Linus Ullmark (6 points) ont également été des choix judicieux.

Pour ma part, avec 75 points et le 34e rang, il s'agit d'une autre bonne semaine. Cole Caufield et Martin Necas, avec 2 points chacun, n'ont pas connu la semaine espérée. Pour arriver au sommet, il faut que toutes les étoiles soient alignées. Ce n'était pas le cas cette semaine.

Prédictions pour la semaine 6

Cette semaine, six formations disputeront quatre parties. Six équipes, les Bruins, les Oilers, les Rangers, le Kraken, les Canucks et les Jets ne seront en action de deux fois. Les Coyotes ne joueront qu'une partie. Les 19 autres clubs prendront part à trois rencontres.Voici les équipes qui joueront quatre fois :

Blackhawks de Chicago: CAR , STL , BOS, PIT

, , BOS, Blue Jackets de Columbus: PHI , MTL , DET ,

, , , Panthers de la Floride: WSH , DAL , CGY , CBJ

, , , CBJ Kings de Los Angeles: CGY, EDM, VAN, SEA

Penguins de Pittsburgh: TOR , MIN, WPG, CHI

, MIN, WPG, CHI Blues de St. Louis: COL, CHI, WSH, ANA

* Les matchs en gras sont à domicile

J'y vais avec quelque chose d'un peu différent cette semaine. Oui, Connor McDavid est toujours dans mon équipe, mais pas à titre d'étoile, car il dispute seulement deux parties. Matthew Tkachuk, Sidney Crosby, Jack Eichel et Jason Robertson feront aussi partie de mes attaquants, qui seront complétés par Dominik Kubalik

En défense, Cale Makar est sur une lancée avec 9 points à ses cinq derniers matchs. Erik Karlsson est le meilleur pointeur chez les défenseurs. Brandon Montour et Mikhail Sergachev, qui connaissent une bonne saison, disputent quatre parties.

Voici mon équipe pour la semaine :

Attaquants : Connor McDavid (Oilers, 4 points), Sidney Crosby (Penguins, 3 points, étoile), Jack Eichel (Golden Knights, 3 points), Matthew Tkachuk (Panthers, 4 points), Jason Robertson (Stars, 3 points), Dominik Kubalik (Red Wings, 1 point)

Défenseurs : Cale Makar (Avalanche, 3 points, étoile) Erik Karlsson (Sharks, 2 points), Mikhail Sergachev (Lightning, 1 point), Brandon Montour (Panthers, 1 point)

Gardiens de but : Alexandar Georgiev (Avalanche, 3 points, étoile), Logan Thompson (2 points)

Rappel des règlements

Chaque semaine, vous devrez sélectionner six attaquants, quatre défenseurs et deux gardiens de but, pour un total de 12 joueurs. Ces joueurs ont une cote allant de 1 à 4 points et vous aurez un maximum de 30 points à dépenser pour construire votre formation.

De plus, vous devrez choisir un attaquant, un défenseur et un gardien de but qui seront les étoiles de votre équipe. Ces joueurs vont rapporteront le double des points.Le système de pointage est le suivant pour les attaquants et les défenseurs: 1 point par but, 1 point par aide. Pour les gardiens, c’est 2 points par victoire, 1 point pour une défaite en prolongation/tirs de barrage et 1 point supplémentaire pour un blanchissage. Les points seront calculés sur une base hebdomadaire allant du lundi au dimanche. Cette semaine, vous avez jusqu'à lundi, 17h30, pour effectuer vos sélections.