La Ligue Fantasy TVA Sports: un intrus parmi les étoiles

Qui aurait parié que l’attaquant de l’Avalanche du Colorado Valeri Nichushkin se retrouverait tout près du sommet du classement des pointeurs de la LNH après deux semaines d’activités?

Avec 11 points, il n'est devancé que par son compatriote russe des Rangers de New York Artemi Panarin, qui a 12 points. Nichushkin, qui était jusqu'à tout récemment considéré comme un «flop», étant le 10e choix au total en 2013, a obtenu huit points, un sommet, lors de la semaine #2. En 2021-2022, il s'était révélé grâce à 52 points en 62 points et la signature d'un contrat à long terme.

Avec Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen, qui ont tous deux neuf points, il faut dire que l’Avalanche est plutôt bien représentée dans cette liste des meilleurs pointeurs de la LNH.

Retour sur la semaine 2

Bravo à Gabriel Villeneuve et Luc Thivierge. qui, avec 63 points ont dominé la deuxième semaine. Les premier a visé juste en donnant des étoiles à Connor McDavid (5 points x 2), Cale Makar (4 points x 2) et Alexander Georgiev (5 points x 2) alors que le deuxième a été tout aussi productif avec des étoiles à David Pastrnak (6 points x 2), Drew Doughty (2 points x 2) et Linus Ullmark (6 points x 2).

Les choix de Mats Zuccarello (6 points) et Anton Forsberg (6 points) ont également été payants.

Pour ma part, avec une récolte de 53 points et le 119e rang, ce n'est pas si mal. Le quatuor de Matthew Beniers (1 point), Mathew Barzal (3 points), Travis Konecny (2 points) et Troy Terry (3 points) m'a un peu déçu. Contrairement à MacKinnon (5 points x 2) et McDavid (5 points).

Prédictions pour la semaine 3

Cette semaine, 11 formations disputeront quatre parties. trois équipes, les Flames, les Predators et les Flyers ne seront en action de deux fois. Les 18 autres clubs prendront part à trois rencontres.

Voici les équipes qui joueront quatre fois :

Blackhawks de Chicago : FLO, EDM, BUF, MIN

Stars de Dallas: OTT, BOS, WSH, NYR

Oilers d’Edmonton: PIT, STL, CHI, CGY

Wild du Minnesota : MTL, OTT, DET, CHI

Devils du New Jersey : WSH, DET, COL, CLB

Rangers de New York: COL, NYI, DAL, ARI

Penguins de Pittsburgh: EDM, CGY, VAN, SEA

Blues de St. Louis : WPG, EDM, NSH, MTL

Maple Leafs de Toronto : VGK, SJS, LAK, ANA

Golden Knights de Vegas : TOR, SJS, ANA, WPG

Jets de Winnipeg: STL, LAK, ARI, VGK

Ok! Les Oilers jouent quatre parties. Ceci rend évident un choix déjà facile. Connor McDavid est mon étoile à l'avant. Je complète avec des joueurs qui sur de bonnes séquences en Artemi Panarin, Sebastian Aho et Nichushkin. En raison de ces quatre parties, Adam Fox est mon étoile en défense. Il sera, notamment, flanqué de Rasmus Dahlin qui est tou feu tout flammes avec les Sabres.

Devant le filet, Jake Oettinger commence à devenir un incontournable. Il a déjà quatre victoires cette saison avec un taux d'efficacité de ,959 et une moyenne de buts alloués de 1,25.

Voici mon équipe pour la semaine :

Attaquants : Connor McDavid (Oilers, 4 points, étoile), Artemi Panarin (Ranger, 4 points), Sebastian Aho (Hurricanes, 3 points), Valeri Nichushkin (Avalanche, 2 points), Mathew Boldy (Wild, 2 points), Roope Hintz (Stars, 2 points)

Défenseurs : Adam Fox (Rangers, 3 points, étoile), Morgan Rielly (Maple Leafs, 2 points), Rasmus Dahlin (Sabres, 2 points), Calen Addison (1 point)

Gardiens de but : Logan Thompson (Golden Knights, 2 points), Jake Oettinger (Stars, 3 points, étoile)

Rappel des règlements

Chaque semaine, vous devrez sélectionner six attaquants, quatre défenseurs et deux gardiens de but, pour un total de 12 joueurs. Ces joueurs ont une cote allant de 1 à 4 points et vous aurez un maximum de 30 points à dépenser pour construire votre formation.

De plus, vous devrez choisir un attaquant, un défenseur et un gardien de but qui seront les étoiles de votre équipe. Ces joueurs vont rapporteront le double des points.

Le système de pointage est le suivant pour les attaquants et les défenseurs: 1 point par but, 1 point par aide. Pour les gardiens, c’est 2 points par victoire, 1 point pour une défaite en prolongation/tirs de barrage et 1 point supplémentaire pour un blanchissage. Les points seront calculés sur une base hebdomadaire allant du lundi au dimanche. Cette semaine, vous avez jusqu'à lundi, 19h00, pour effectuer vos sélections.