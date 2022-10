La Ligue Fantasy TVA Sports: les gros canons sortent des blocs

La première semaine d’activités est maintenant terminée et, déjà, il est possible de voir émerger une certaine tendance parmi les pointeurs de la LNH.

Lors des débuts de saison, il peut être normal de voir des noms inhabituels parmi les meilleurs pointeurs de la LNH. Minalement en 2022-2023.

En effet, les gros canons ont déjà le pied sur l’accélérateur alors que les Connor McDavid, Sidney Crosby, Leon Draisaitl et Artemi Panarin de ce monde accumulent les points.

Retour sur la semaine 1

Tout d’abord, bravo à Jérémie Rochefort, qui a connu la meilleure semaine avec 50 points. Miser sur les canons des Oilers, en Connor McDavid (5 points) et Leon Draisaitl (5 points x 2, étoile), et ce, même s’ils ne jouaient que deux parties, s’est avéré payant. En nommant Draisaitl son étoile à l’attaque, il s’est assuré de 10 points de la part de l’Allemand. Ses quatre autres attaquants ont été Martin Necas (4 points) et Andrei Svechnikov (2 points), Auston Matthews (2 points) et Cole Caufield (3 points).

Avec Cale Makar (2 points x 2, étoile), Adam Fox (2 points), Kristopher Letang (3 points) et Morgan Rielly (3 points), la défense a fait son travail avec 12 points.

Dans les buts, les deux victoires et le jeu blanc de Logan Thompson (5 points x 2, étoile) aura été la clé en plus du gain d’Alex Nedeljkovic (2 points).

Personnellement, les sélections de Jakub Voracek, John Carlson et Vitek Vaneck se sont avérées des fiascos avec une belle récolte cumulée de 0 point. Mais je me donne une petite tape dans le dos pour le choix de Thompson en tant qu'étoile de mes gardiens de but. Avec 38 points et les 146e rang, il y a du travail à faire!

Prédictions pour la semaine 2

Ça s’annonce une semaine chargée alors que 12 formations disputeront quatre parties. Deux équipes, les Blues et les Blackhawks ne seront en action de deux fois. Les 18 autres clubs prendront part à trois rencontres.

Voici les équipes qui joueront quatre fois :

Ducks d’Anaheim : NYR, NJD, BOS, DET

Bruins de Boston: FLO, OTT, ANA, MIN

Avalanche du Colorado : MIN, WPG, SEA, VGK

Blue Jackets de Columbus : VAN, NSH, PIT, NYR

Panthers de la Floride: BOS, PHI, TBL, NYI

Kings de Los Angeles : DET, NSH, PIT, WSH

Islanders de New York : SJS, NJD, TBL, FLO

Flyers de Philadelphie: TBL, FLO, NSH, SJS

Sharks de San Jose: NYI, NYR, NJD, PHI

Kraken de Seattle: CAR, STL, COL, CHI

Canucks de Vancouver: WSH, CBJ, MIN, BUF

Jets de Winnipeg : DAL, COL, VGK, TOR

Il est difficile d’ignorer la semaine chargée de l’Avalanche. L’attaquant Nathan Mackinnon connaît un bon début de saison. Le défenseur Cale Makar est toujours dangereux et le gardien Alexandar Georgiev devrait profiter de la bonne équipe qu’il a devant lui.

Ça semble trop facile pour MacKinnon - 13 octobre 2022 -

J’ai également décidé d’investir un peu devant le filet avec Sergei Bobrovsky, qui a connu un bon premier match. Les Panthers jouent à quatre reprises, dont trois matchs à domicile, et ne disputent deux rencontres en deux soirs à aucune reprise.

En défense, Erik Karlsson a trois points en quatre matchs et les Sharks jouent à quatre reprises. Je l’essaie.

Voici mon équipe pour la semaine :

Attaquants : Nathan MacKinnon (Avalanche, étoile, 4 points), Connor McDavid (Oilers, 4 points), Troy Terry (Ducks, 2 points), Matthew Barzal (Islanders, 2 points), Matthew Beniers (Kraken, 2 points), Travis Konecny (Flyers, 1 point)

Défenseurs : Cale Makar (Avalanche, étoile, 3 points), Erik Karlsson (Sharks, 2 points), Quinn Hughes (Canucks, 2 points), Noah Dobson (Islanders, 1 point)

Gardiens de but : Sergei Bobrovsky (Panthers, étoile, 4 points), Alexandar Georgiev (Avalanche, 3 points)

Rappel des règlements

Chaque semaine, vous devrez sélectionner six attaquants, quatre défenseurs et deux gardiens de but, pour un total de 12 joueurs. Ces joueurs ont une cote allant de 1 à 4 points et vous aurez un maximum de 30 points à dépenser pour construire votre formation.

De plus, vous devrez choisir un attaquant, un défenseur et un gardien de but qui seront les étoiles de votre équipe. Ces joueurs vont rapporteront le double des points.

Le système de pointage est le suivant pour les attaquants et les défenseurs: 1 point par but, 1 point par aide. Pour les gardiens, c’est 2 points par victoire, 1 point pour une défaite en prolongation/tirs de barrage et 1 point supplémentaire pour un blanchissage. Les points seront calculés sur une base hebdomadaire allant du lundi au dimanche. Cette semaine, vous avez jusqu'à lundi, 19h00, pour effectuer vos sélections.