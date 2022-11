Ligue Fantasy TVA Sports: les Sabres sont payants

Je ne pensais pas écrire cela à ce stade de la saison - ni jamais -, mais les Sabres de Buffalo s'avèrent une puissance offensive dans la LNH et pourraient devenir très payants pour les poolers avertis.

Avec 49 buts, seuls les Bruins de Boston font mieux dans cette catégorie, avec 51 filets.

Le défenseur Rasmus Dahlin est un monstre cette saison avec 15 points et un différentiel de +10. Il n'a pas disputé la dernière rencontre de son équipe, mais son absence ne devrait pas être trop longue, du moins, fingers crossed. Tage Thompson, grâce à une soirée d'Halloween de 6 points, notamment, a aussi 15 points. Alex Tuch, Jeff Skinner et Victor Olofsson sont tous au-dessus du plateau des 10 points.

Alors, à considérer dans vos choix.

Retour sur la semaine 4

Bravo à Bruno Ross pour sa semaine de 79 points et le premier rang du classement hebdomadaire. Même si ce n'était pas les choix optimaux, les étoiles décernées à Connor McDavid (7 points x 2) et Rasmus Dahlin (5 points x 2) ont été payantes. Avec les Troy Terry (7 points), Tage Thompson (9 points), Andrei Svechnikov (5 points) et Sebastian Aho (5 points), les attaquants ont fait leur travail, généralement.

En Dahlin, Erik Karlsson, Brandon Montour et Brent Burns, le champion de cette semaine a opté pour la même défensive que moi; de judicieux choix. Un morceau de robot pour vous, Mr. Ross! Frederik Andersen et Ilya Sorokin ont obtenu deux victoires chacun; du travail bien fait.

Personnellement, enfin la chance commence à me sourire. Ma récolte de 75 points m'a donné le 10e rang au classement cette semaine. Mon erreur aura probablement été de ne pas sélectionner Tage Thompson dans mon équipe. Mais six points dans un match, c'est plutôt compliqué à prévoir!

Prédictions pour la semaine 5

Cette semaine, 11 formations disputeront quatre parties. Cinq équipes, les Ducks, les Blackhawks, l'Avalanche, les Blue Jackets et les Panthers ne seront en action de deux fois. Les 16 autres clubs prendront part à trois rencontres.Voici les équipes qui joueront quatre fois :

Coyotes de l'Arizona: BUF, NYI, NJD, NYR

Bruins de Boston: STL , CGY , BUF, VAN

, , BUF, Flames de Calgary: NYI, NJD, BOS, WPG

Oilers d'Edmonton: WSH, TBL, CAR, FLO

Wild du Minnesota: LAK, ANA, SEA, SJS

Islanders de New York: CGY , NYR, ARI , CBJ

, NYR, , Rangers de New York : NYI , DET, NSH, ARI

, DET, NSH, Flyers de Philadelphie: STL , CBJ, OTT , DAL

, CBJ, , Blues de St. Louis: BOS, PHI, SJS , VGK

, VGK Canucks de Vancouver: OTT, MTL, TOR, BOS

Capitals de Washington: EDM, PIT, TBL, TBL

* Les matchs en gras sont à domicile

Le coeur de mon équipe ne bougera pas cette semaine. McDavid, Draisaitl, Pastrnak, Dahlin, Karlsson, Ullmark, Thompson ont tous reçu un nouveau contrat d'une semaine. S'ajoute à eux Artemi Panarin, Cole Caufield et le retour de Martin Necas à l'attaque ainsi qu'Hampus Lindholm et Adam Fox à la défense.

Voici mon équipe pour la semaine :

Attaquants : Connor McDavid (Oilers, 4 points, étoile), Artemi Panarin (Rangers, 4 points), Leon Draisaitl (Oilers, 4 points), David Pastrnak (Bruins, 3 points), Cole Caufield (Canadiens, 1 points), Martin Necas (Hurricanes, 1 point)

Défenseurs : Rasmus Dahlin (Sabres, 2 points), Erik Karlsson (Sharks, 2 points), Hampus Lindholm (Bruins, 1 point1), Adam Fox (Rangers, 3 points, étoile)

Gardiens de but : Linus Ullmark (3 points, étoile), Logan Thompson (2 points)

Rappel des règlements

Chaque semaine, vous devrez sélectionner six attaquants, quatre défenseurs et deux gardiens de but, pour un total de 12 joueurs. Ces joueurs ont une cote allant de 1 à 4 points et vous aurez un maximum de 30 points à dépenser pour construire votre formation.De plus, vous devrez choisir un attaquant, un défenseur et un gardien de but qui seront les étoiles de votre équipe. Ces joueurs vont rapporteront le double des points.

Le système de pointage est le suivant pour les attaquants et les défenseurs: 1 point par but, 1 point par aide. Pour les gardiens, c’est 2 points par victoire, 1 point pour une défaite en prolongation/tirs de barrage et 1 point supplémentaire pour un blanchissage. Les points seront calculés sur une base hebdomadaire allant du lundi au dimanche. Cette semaine, vous avez jusqu'à lundi, 19h00, pour effectuer vos sélections.