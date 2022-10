«Il y a des agent qui salivent présentement»

La hausse annoncée du plafond salarial fait le bonheur des joueurs qui seront admissibles à l’autonomie complète l’été prochain. Leurs agents également en sont bien contents.

«Il y a plusieurs conseillers d’affaires qui salivent présentement, a soulevé l’analyste hockey de TVA Sports Yvon Pedneault, lundi soir, dans l’émission d’avant-match de l’affrontement entre les Oilers et les Penguins. Certains joueurs importants seront joueurs autonomes sans compensation l’été prochain et sont actuellement en négociations. On parle notamment de David Pastrnak, des Bruins, d’Alex DeBrincat, des Sénateurs, de Dylan Larkin, des Red Wings, de Bo Horvat, des Canucks, et de Ryan O’Reilly, des Blues. Leur salaire va augmenter parce que les équipes auront une plus grande marge de manœuvre.»

«La hausse du plafond salarial annoncée par Gary Bettman va avoir un impact direct et majeur sur les prochaines semaines. Ce sera intéressant à surveiller», a ajouté Pedneault.

Voyez son intervention complète dans la vidéo ci-dessus. Il y parle aussi de l’essor de Rasmus Dahlin, des problèmes des Canucks (0-4-2) et du surprenant début de saison des Blackhawks (3-2-0).