St-Louis élimine une tendance nocive pour les joueurs

Publié aujourd'hui à 11h30

Mis à jouraujourd'hui à 11h30

Quand il jouait Martin St-Louis soulevait les passions. Sa fougue, sa détermination et son désir de faire la différence étaient palpables.

Ses coéquipiers n’avaient pas le choix de suivre son exemple.

Depuis son arrivée comme entraîneur-chef des Canadiens, St-Louis utilise un des mots qui viennent chercher les joueurs dans leur âme et leur cœur.

J’en ai été témoin, samedi matin, alors que je me suis entretenu avec lui en compagnie de mes collègues Patrick Lalime, Renaud Lavoie et Louis Jean.

À un certain moment dans la discussion, j’ai arrêté St-Louis et je lui ai dit : «Martin, ce que tu nous dis vient me chercher. Si tu as besoin d’un joueur ce soir, fais-moi signe. Je vais manger les bandes pour toi», ai-je dit avec du feu dans les yeux.

St-Louis s’est mis à rire de bon cœur.

Et j’ai ajouté : «Ce que tu dis Martin, ça fait du bien. C’est un discours et un message qui sont nouveaux.»

Ce qu’il disait, c’est notamment au niveau de sa méthodologie de travail avec ses jeunes joueurs. St-Louis et son groupe d’entraîneurs se sont donnés comme mission de ne pas «over-coacher» ou si vous voulez, ne pas tenter de dire tout le temps quoi faire aux joueurs.

Selon moi, il n’y a rien de pire qu’un entraîneur qui crie toujours après ses joueurs et qui relève tout le temps les erreurs.

St-Louis a pour approche de corriger les erreurs qui deviennent des tendances fortes, c’est-à-dire des erreurs qui se répètent. Dans ce cas, il va intervenir. Si l’erreur est unique ou isolée, il va leur donner du temps pour juger par eux-mêmes ce qui est bon ou pas.

Également, St-Louis nous a rappelé que Connor McDavid et Chris Kreider sont des patineurs extrêmement rapides, mais qu’ils ont su ajuster leur vitesse de pointe hors du commun.

Selon lui, McDavid et Kreider, à leurs débuts, étaient toujours à pleine vitesse, un peu comme un lanceur qui lance à 100 mille à l’heure tout le temps. À un certain moment, les frappeurs s’ajustent.

Maintenant, selon St-Louis, McDavid et Kreider changent leur niveau de vitesse ce qui déstabilise les autres joueurs comme ce même lanceur qui lance toujours aussi rapidement, mais qui ajoute un changement de vitesse ou une balle courbe à son arsenal une fois de temps en temps.

Devinez quoi ? McDavid est encore meilleur et Kreider vient de marquer 50 buts.

Bref, Martin St-Louis est inspirant et il nous livre un message rafraîchissant. Ça fait du bien.

Les joueurs veulent jouer pour lui. Je le ferais et vous aussi.