Trevor Timmins n'a jamais vu une histoire pareille

Publié aujourd'hui à 16h41

Mis à jouraujourd'hui à 16h41

«Il est en train de nous montrer que c’est un joueur de hockey».

Cette phrase de Martin St-Louis après le match de samedi veut dire beaucoup. Dans la LNH, les dirigeants divisent souvent les joueurs en deux groupes. Ceux qui jouent au hockey et ceux qui sont des joueurs de hockey. Dites-vous que vous êtes mieux dans le deuxième groupe que le premier.

Arber Xhekaj est effectivement un joueur de hockey. À six pieds quatre pouces, ce défenseur gaucher prend le monde de la LNH par surprise présentement.

Après un camp des recrues où il s’est imposé physiquement (parlez-en aux joueurs des Sénateurs), il a connu un camp d’entraînement à la hauteur démontrant qu’il n’était pas seulement un joueur qui pouvait faire mal à l’adversaire, mais qu’il était aussi capable de tenir son bout offensivement.

Avec un but et deux passes en six matchs depuis le début de la saison, il est le défenseur avec le plus de points chez les Canadiens. Qui l’eut cru.

Jamais mis les pieds au repêchage

C’est donc difficile de prédire quel genre de carrière Arber Xhekaj aura parce que son plafond semble très loin d’être atteint et aussi parce que son cheminement n’est pas orthodoxe. D’abord, il n’a jamais été repêché dans la OHL et lorsque les Rangers de Kitchener ont décidé de lui donner une chance lorsqu’il avait 17 ans, il a joué une vingtaine de matchs à l’attaque.

La saison suivante, c’est vraiment après Noël qu’il a commencé à démontrer qu’il avait un talent offensif pour un défenseur de sa taille et il savait que les Canadiens ainsi que les Rangers le surveillaient en vue du prochain repêchage.

Mais quelque chose d’important est arrivé, soit le début de la pandémie en mars 2020, ce qui a fait en sorte que les équipes de junior canadiennes ont été forcées de mettre fin à leurs activités.

Crédit photo : Joël Lemay / Agence QMI

«Si j’avais été en mesure de jouer en séries, je pense bien que j’aurais été en mesure de montrer ma vraie valeur et peut-être qu’une équipe m’aurait repêché par la suite», m’a dit Xhekaj dans le vestiaire des Canadiens lundi.

Mais le reste de l’histoire, on l’a connaît maintenant. Aucune équipe n’a osé le repêcher et les Canadiens l’ont invité à son camp de recrues en 2021 (Trevor Timmins avait grandement insisté pour qu’il ait une invitation) et c’est réellement là qu’il a démontré ce qu’il pouvait faire (il a signé un contrat par la suite avec le CH), malgré le fait qu’il n’a pas joué un seul match en 2020-21 puisque le gouvernement ontarien avait interdit à la OHL d’avoir une saison.

Aujourd’hui, on se demande encore comment il est possible qu’un joueur que tant de dépisteurs ont vu se retrouve avec une moyenne de 15 minutes de temps de jeu par match dans la LNH, sans avoir mis un seul patin encore dans la Ligue américaine de hockey.

Dans une conversation avec Timmins, qui était le responsable du repêchage chez les Canadiens de 2002 jusqu’à l’an dernier, il m’a avoué qu’il n’a jamais vu une histoire comme celle d'Arber Xhekaj.

XHEKAJ -

«C’est une histoire qui mérite de se retrouver dans un film», m’a indiqué le nouvel adjoint au directeur du recrutement chez les Blue Jackets.

D’ailleurs, Timmins donne beaucoup de crédit à Matt Tarek dans ce dossier. Il a été dépisteur chez les Canadiens (et directeur du personnel chez les Bulldogs de Hamilton) et avait une ligue 4 contre 4 l’été dans la région de Hamilton, où Xhekaj évoluait.

C’est donc Tarek qui a poussé pour que Arber Xhekaj soit dans les plans des Canadiens. Il a aussi insisté pour qu’il soit échangé de Kitchener à Hamilton la saison dernière et voilà que Matt Tarek a été nommé directeur général par intérim des Bulldogs il y a deux semaines.

Un combat qui passera à l'histoire

Évidemment que le combat de Arber Xhekaj jeudi face à Zack Kassian a fait le tour de la ligue. On parle d’une raclée contre un des meilleurs bagarreurs de la LNH. La recrue des Canadiens a reçu une tonne de messages sur son cellulaire.

Toutefois avant le match de samedi, il m’a révélé qu’il y a un ancien joueur de la LNH qui l’aide à manœuvrer dans un monde qu’il apprend à connaître.

Xhekaj sert une correction à Kassian! -

«Zac Rinaldo est aussi originaire de Hamilton et il s’occupe bien des joueurs qui sont originaires de cette région. Il m’aide à comprendre ce que je dois faire et me donne les trucs du métier. Je l’ai rencontré à son tournoi de golf il y a trois ans et nous sommes en contact depuis. C’est quelqu’un qui m’encourage beaucoup.»

Parce qu’en fin de compte, au-delà des combats et de ses qualités offensives et défensives, c’est la force mentale de Xhekaj qui l’aide à connaître du succès présentement.

Au cours des années, il a vu plusieurs défenseurs être repêchés, soit dans la OHL ou la LNH, sachant très bien qu’il était meilleur que certains d’entre eux. Mais au lieu de baisser les bras, il a plutôt décidé de se lever chaque matin avec l’objectif de se surpasser et de ne pas se mettre de barrières.

Aujourd’hui il est dans la LNH et peut-être, probablement pour son bien, qu’il devra passer quelques semaines à Laval pour passer du temps en avantage numérique, entre autres.

Mais une chose est certaine, s’il continue de se montrer indispensable, comme c’est le cas présentement, il risque d’y avoir de bons débats à son sujet chez les dirigeants de l’équipe.