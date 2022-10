Félix Auger-Aliassime poursuit sur sa lancée

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a profité de l’élan acquis la semaine passée en disposant jeudi du Français Manuel Guinard en deux manches identiques de 6-3 au deuxième tour du tournoi de tennis d’Anvers, en Belgique.

Champion de la compétition à Florence, en Italie, le week-end dernier, l’athlète de la Belle Province a eu besoin de 1 h 18 min pour venir à bout du «lucky loser» classé au 148e rang mondial.

Détenteur d’un laissez-passer l’ayant exempté de la première ronde, Auger-Aliassime, 10e du circuit de l’ATP et deuxième tête de série, a claqué 11 as contre deux pour son opposant. Il a remporté 85 % des points joués sur son service initial, comparativement à 59 % pour Guinard. «FAA» a également réussi trois bris en 10 occasions et a sauvé la seule balle de bris à laquelle il a fait face.

En quart de finale, Auger-Aliassime se mesurera au Britannique Daniel Evans, 26e au monde. Les deux hommes en seront à une troisième confrontation au sein de l’ATP. Au début de l’année, le joueur de l’unifolié l’a emporté en trois sets de 6-4, 6-1 et 6-1 au troisième tour des Internationaux d’Australie.

-Par ailleurs, le Canadien Denis Shapovalov disputera son duel quart de finale à Stockholm vendredi face à l’Australien Alex de Minaur. Ils sont respectivement classés cinquième et quatrième favoris du tournoi.