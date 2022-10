Fin du parcours de Bianca Andreescu

La Canadienne Bianca Andreescu a baissé pavillon devant l’Américaine Jessica Pegula en deux manches identiques de 6-4 au troisième tour du tournoi de tennis de Guadalajara, au Mexique, jeudi.

L’athlète de l’unifolié a rendu les armes en 1 h 34 min devant la troisième tête de série de la compétition et cinquième joueuse mondiale.

Celle occupant le 59e rang de la WTA a eu à sauver de nombreuses balles de bris. Aussi, la fille des propriétaires des Bills et des Sabres de Buffalo Terry et Kim Pegula en a profité quatre fois en 14 occasions. Pour sa part, Andreescu a réalisé deux bris en autant d’opportunités. Chaque joueuse a claqué quatre as et commis autant de doubles fautes.

La gagnante a eu le dernier mot dans 71,4 % des points disputés quand elle possédait les premières balles; en des circonstances identiques, l’Ontarienne a conservé un pourcentage d’efficacité de 54,9 %.

Pegula affrontera en quart de finale sa compatriote Sloane Stephens ou la Française Caroline Garcia, sixième favorite. L’athlète de l’Hexagone a difficilement défait la Britanno-Colombienne Rebecca Marino au deuxième tour.

Précédemment, Andreescu avait maté la Suissesse Jil Teichmann et la Tchèque Petra Kvitova. Elle a encaissé un deuxième échec d’affilée aux mains de Pegula cette année. À Madrid, elle a perdu 7-5 et 6-1 en ronde des 16.