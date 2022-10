Eugenie Bouchard perd une longue bataille

Après une entrée réussie au tournoi de Guadalajara la veille, Eugenie Bouchard a tenu tête pendant un bout face à Jelena Ostapenko au deuxième tour, mais elle s’est finalement inclinée en trois manches de 7-5, 2-6 et 6-1, mercredi.

Forte de sa première victoire dans un événement WTA 1000 en trois ans – face à l’Américaine Kayla Day –, la Québécoise a donné du fil à retordre à la 12e favorite. Ayant sauvé 11 balles de bris en 19 occasions, elle s’est accrochée pendant exactement deux heures.

Bouchard, 430e raquette mondiale, a été particulièrement dominante au deuxième set. Elle a notamment brisé la Lettone à trois reprises en étant impériale en retour de service. C’est plutôt le contraire qui s’est produit à la manche ultime, Ostapenko profitant des largesses de son adversaire avec les balles en main.

Même si elle a réussi cinq as, la joueuse de 28 ans n’a mis que 44,8 % de ses premiers services en jeu. Même en plaçant ses balles dans la surface du premier coup, elle n’a remporté que 20 des 39 échanges.

Bonne entrée en matière pour Denis Shapovalov

Le Canadien Denis Shapovalov a quant à lui bien amorcé son parcours au tournoi de tennis de Stockholm en disposant du Suisse Antoine Bellier en deux manches de 6-4 et 7-5 au deuxième tour.

Ayant bénéficié d’un laissez-passer, le 20e joueur mondial et quatrième favori de la compétition a eu besoin de 1 h 22 min pour vaincre le détenteur du 192e rang de l’ATP.

Shapovalov a réalisé deux bris en quatre tentatives et n’a pas eu à sauver son service une seule fois. Il a remporté 32 des 37 points disputés quand il avait les premières balles en main. De plus, il a eu le dernier mot dans 71 % des échanges effectués sur son second service.

À l’étape suivante, l’Ontarien affrontera l’Australien Alex de Minaur, cinquième tête de série et 23e raquette du circuit professionnel, ou l’Américain J.J. Wolf (56e).

Par ailleurs, du côté d’Anvers, en Belgique, le Québécois Félix Auger-Aliassime croisera le fer jeudi avec le Français Manuel Guinard, un «lucky loser» classé au 148e échelon mondial. «FAA» est le deuxième favori de cet événement et a obtenu un laissez-passer pour le deuxième tour.