NFL : la chicane est prise entre deux propriétaires connus

Un vote au sujet d’un nouveau contrat pour le commissaire de la NFL, Roger Goodell, s’est plutôt mal déroulé, les propriétaires Jerry Jones et Robert Kraft ayant échangé des mots teintés d’amertume, mardi.

Au cours d’une réunion des dirigeants de la ligue, les participants ont été invités à se prononcer sur une possible entente avec Goodell : au terme de la procédure, 31 des 32 représentants d’équipe ont voté favorablement, de sorte qu’un comité pourra entamer des négociations en ce sens.

D’après le réseau ESPN, Jones a été l’unique propriétaire à s’insurger contre la proposition, ce qui a mené à un échange polémique avec Kraft, son vis-à-vis des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

«Ne niaise pas avec moi», aurait d’ailleurs déclaré à deux occasions le grand patron des Cowboys de Dallas qui occupe aussi le poste de directeur général de la formation.

Celui-ci déplore l’absence de liens entre les bonis qui seront versés à Goodell et des objectifs financiers à atteindre. Le commissaire a un pacte valide jusqu’à la fin de 2024. Selon le quotidien «The New York Times», il a gagné près de 128 millions $ au total lors des deux dernières années fiscales, grâce notamment à des bonis accordés après la signature de la convention collective et de contrats de diffusion.