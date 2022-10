Desean Jackson revient dans la NFL

Les Ravens de Baltimore ont visiblement été satisfaits de leur rencontre avec le receveur de passes Desean Jackson, mardi, puisqu’ils lui ont accordé un contrat.

Les termes financiers n’ont toutefois pas été révélés.

L’athlète de 35 ans n’aura donc pas été sans emploi très longtemps après avoir fait part de ses intentions de revenir au jeu, la veille. Jackson aura ainsi l’occasion d’enfiler son casque et ses épaulettes pour une 15e saison en carrière.

Le petit marchand de vitesse aura amplement la chance de se mettre en valeur au sein de l’attaque des Ravens, qui manque cruellement d’options pour Lamar Jackson. Le pivot n’a d’ailleurs pas pu compter sur les services du receveur Rashod Bateman, blessé, lors des deux derniers duels des siens.

Pour revenir au nouveau venu chez les Ravens, il a capté 20 des 34 ballons dirigés vers lui en 2022, avec les Rams de Los Angeles et les Raiders de Las Vegas, pour des gains de 454 verges et deux majeurs. En 176 matchs en carrière, celui qui a aussi porté les couleurs des Eagles de Philadelphie, des Commanders de Washington et des Buccaneers de Tampa Bay a attrapé 632 ballons, franchissant 11 110 verges. Il a aussi inscrit 58 majeurs.

Jackson pourrait avoir une première occasion de se mettre en évidence, dimanche, alors que les Ravens recevront la visite des Browns de Cleveland au MT&T Bank Stadium.