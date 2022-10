Le propriétaire des Commanders forcé de vendre?

Le propriétaire des Commanders de Washington, Dan Snyder, pourrait bientôt être forcé de vendre son équipe si les autres propriétaires de la NFL en décident ainsi.

Des années d’inconduite de la part de certains dirigeants de l’équipe dans les lieux de travail, ainsi que quelques irrégularités financières, ont mis l’homme de 57 ans sous les projecteurs pour les mauvaises raisons. Les différents scandales entourant Snyder et les Commanders pourraient finalement avoir raison de l’homme d’affaires de 57 ans.

«Il y a un certain mérite à le retirer en tant que propriétaire des Commanders, a fait valoir le propriétaire des Colts d’Indianapolis Jim Irsay lors d’une rencontre, mardi, lui dont les propos ont été repris par le réseau ESPN. Il y a des considérations au sujet d’un possible retrait.»

Snyder n’a toutefois pas l’intention de vendre son organisation. La NFL devrait ainsi réaliser quelque chose qui n’a jamais été accompli pour le forcer à vendre les Commanders, soit obtenir au moins 24 des 32 votes de la part des propriétaires. Irsay croit d’ailleurs que la NFL pourrait «potentiellement» obtenir le nombre de votes nécessaires.

Un tel vote ne se fera pas toutefois dans les prochains jours puisque l’enquête de Mary Jo White, une ancienne procureure, est toujours en cours.

Une relation qui s’effrite?

Dans les derniers jours, le réseau ESPN a révélé que Snyder aurait engagé des enquêteurs privés afin de récolter de l’information possiblement compromettante au sujet des autres propriétaires de la ligue, ainsi que sur le commissaire Roger Goodell.

Snyder a d’ailleurs répondu à ces accusations.

«C’est complètement faux et ça ne sert qu’à diminuer la confiance et la bonne volonté des propriétaires, que je prends très au sérieux, a écrit Snyder, par voie de communiqué. Je n’ai jamais engagé d’inspecteur privé afin d’enquêter sur les autres propriétaires ou le commissaire. Je n’ai jamais donné l’ordre à mes avocats d’engager un enquêteur privé pour un tel mandat. Et je ne le ferais jamais.»