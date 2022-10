Mike Keenan de retour derrière un banc

L’ancien entraîneur-chef de la Ligue nationale (LNH) Mike Keenan dirigera l’équipe nationale italienne qui sera en action aux Championnats du monde de la division I de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) en 2023.

L’homme de 72 ans reprendra du service après avoir œuvré en Ligue continentale pendant quelques années. En 2014, il a mené le Metallurg de Magnitogorsk à la conquête du titre, devenant le premier pilote de l’histoire à compter une coupe Stanley et une coupe Gagarine à son actif; dans la LNH, il avait aidé les Rangers de New York à gagner le saladier d’argent au printemps 1994. Keenan a également été l’instructeur-chef du Red Star de Kunlun en 2017.

En Italie, qui accueillera les Jeux olympiques de Milan-Cortina d’Ampezzo en 2026, il tentera de guider le pays vers une qualification au groupe principal des Mondiaux 2024.

«J’ai vécu tellement de magnifiques expériences sur la scène internationale, mais cela constitue un défi et une opportunité unique, a-t-il déclaré dans un communiqué diffusé sur le site de l’IIHF. Je trouve excitant le fait de pouvoir suivre un processus de construction et de développement d’une formation à l’approche des Jeux, sans compter que l’Italie sera le pays-hôte. Ça me donnera la chance d’apprendre de nouveaux aspects du jeu. Parfois, des miracles surviennent. Les Italiens sont des passionnés de sports et pour cette raison, je veux que les attentes soient grandes. Je suis une personne ne craignant pas de défier les probabilités et l’adversité.»

Les Championnats du monde de la division I sont prévus du 29 avril au 5 mai à Nottingham, au Royaume-Uni. En plus des Britanniques et des hommes de Keenan, les Polonais, les Roumains, les Sud-Coréens et les Lituaniens lutteront pour accéder au groupe supérieur.