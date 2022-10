LNH : le diable est aux vaches à Vancouver

Les Canucks de Vancouver connaissent un très mauvais début de saison et, preuve de la précarité de la situation, leurs joueurs ont tenu une rencontre à portes closes après leur plus récente déconfiture, lundi soir.

L’équipe britanno-colombienne a échappé ses trois premières parties de la campagne, toutes disputées à l’extérieur, s’inclinant notamment 6 à 4 devant les Capitals de Washington. Avant de visiter les Blue Jackets de Columbus dans le quatrième de cinq duels d’affilée présentés en sol ennemi, les troupiers de l’entraîneur-chef Bruce Boudreau ont voulu clarifier certains points afin de se sortir du bourbier.

Les Canucks détenaient des avances de plusieurs buts dans tous leurs matchs depuis le début des hostilités dans la Ligue nationale en 2022-2023.

«Je n’arrête pas de dire que nous devons apprendre de tout cela, mais assez, c’est assez!», a déclaré le capitaine Bo Horvat, en conférence de presse, après le revers contre les Capitals.

Faible mentalement

De son côté, Boudreau croit que le problème de ses joueurs se trouve entre leurs deux oreilles.

«Je pense qu'en ce moment, ''faible mentalement'' serait une bonne évaluation, a-t-il déclaré. Lorsque vous êtes sur une lancée, vous attendez que de bonnes choses se produisent. Lorsque vous êtes dans quelque chose comme ça, vous attendez que quelque chose de mauvais se produise.»

Même son de cloche du côté de Horvat.

«Nous ne pouvons pas non plus être faibles mentalement... On a l'impression de se rabaisser quand ils [les adversaires] marquent un but, a dit le leader des Canucks. Nous avions encore une avance. Notre problème, c'est notre réaction après un but de nos rivaux. Nous nous rabaissons et nous ne pouvons pas faire ça dans cette ligue.»