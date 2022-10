L’entraîneur des Leafs blâme ses gros canons

Les Maple Leafs de Toronto connaissent un départ très moyen et leur entraîneur-chef Sheldon Keefe ne s’est pas gêné pour exprimer son insatisfaction.

La formation de la Ville Reine a gagné deux fois en quatre affrontements jusqu’ici, mais elle a trouvé le moyen de perdre contre les équipes ayant pris les deux derniers rangs du classement général 2021-2022 de la Ligue nationale de hockey. Après avoir baissé pavillon 4 à 3 devant le Canadien de Montréal au Centre Bell, mercredi, elle a vu les Coyotes de l’Arizona quitter le Scotiabank Arena avec un gain de 4 à 2 à ses dépens, lundi, au grand mécontentement de la foule locale.

L’un des dénominateurs communs de ces revers est l’absence de production d’Auston Matthews, tenu en échec par le Tricolore et les «Yotes». D’ailleurs, le numéro 34 s’est contenté d’un seul but jusqu'à maintenant cette saison. Mitch Marner fait un peu mieux avec ses quatre points en autant de sorties. Morgan Rielly revendique le même bilan, mais son différentiel de -5 en fait déjà sourciller quelques-uns. Au moins, John Tavares (cinq points) et William Nylander (trois buts) semblent en bonne forme.

Toutefois, il faudra la contribution de tous pour mener les Leafs à bon port.

«Nos meilleurs gars n’ont pas trouvé leur rythme, a déploré Keefe en conférence d’après-match. La différence entre nous et l’Arizona, c’est que nous avons des joueurs d’élite. Et ils n’ont pas œuvré comme tel, ils n’ont pas fait la différence. Ainsi, le match est devenu serré. C’est ce qui arrive quand ces individus ne prennent pas les choses en main comme ils devraient le faire.»

Le nivellement par le bas?

Keefe a réfuté l’énoncé selon lequel sa troupe joue de la même façon que ses rivaux lorsque ceux-ci se présente à elle avec une fiche déficitaire. «Je ne me souviens pas exactement où nous avons terminé [NDLR : au deuxième rang de la section Atlantique], mais il y a eu pas mal de clubs derrière nous au classement. Et je ne suis pas sûr qu’on ait été mauvais contre chacun d’eux», a-t-il répliqué, d’après le magazine «The Hockey News».

Toronto tentera de se relever en accueillant les Stars de Dallas, jeudi, et l’opposition sera encore plus féroce, du moins, sur papier. La formation texane a gagné ses trois rendez-vous, concédant à chaque fois un seul filet.