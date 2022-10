Une ovation qui a fait changer d’idée à Price?

Tout indique que Carey Price ne jouera pas cette saison, lui dont le nom a été placé récemment sur la liste des blessés à long terme.

La chaleureuse ovation qu’il a reçue de la part des partisans des Canadiens avant le match d’ouverture, mercredi passé, pourrait l’inciter à reconsidérer l’option de subir une nouvelle opération, nécessaire à un éventuel retour selon le directeur général Kent Hughes.

Michel Therrien a soulevé cette hypothèse dans sa chronique à l’émission JiC, lundi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«Il n’y a pas de meilleur public que celui de Montréal pour reconnaître les grands athlètes et ceux qui se sont donnés à fond pour l’organisation. J’en parlais avec un ami qui est assez proche de Carey. Sous toute réserve, je ne sais pas si l’ovation et l’accueil qu’il a reçus de la foule ont fait en sorte qu’il va peut-être changer d’idée et se demander si ça vaut la peine de se faire réopérer et de continuer à jouer. Peut-être que son idée est faite et qu’il ne reviendra pas au jeu, mais, on se croise les doigts, peut-être que la réaction de la foule lui a mis un point d’interrogation dans la tête.»

En voyant les touchantes images, Therrien s’est dit que Price «avait l’air heureux».

«C’était vraiment émotionnel pour lui et pour beaucoup de gens. C’était de toute beauté. Il le mérite.»

Limité à cinq matchs la saison dernière, Price peine à se remettre d’une opération subie après la finale de la Coupe Stanley de 2021, aux dires de Hughes. Ce dernier est peu optimiste de le revoir en action sans une nouvelle intervention chirurgicale.

Le gardien vedette a reçu des injections dans un genou pour accélérer son rétablissement, mais la manœuvre s’est avérée infructueuse.