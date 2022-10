«Guhle a un très haut plafond» - St-Louis

Kaiden Guhle a porté le «C» de capitaine avec les Raiders de Prince Albert dans la Ligue junior de l’Ouest et avec l’équipe canadienne au Championnat du monde junior.

Il a de la graine d’un leader. Ça se voit sur la glace. Ça se ressent aussi dans le vestiaire. Quand on se ferme les yeux et qu’on l’écoute parler après une rencontre, on pourrait entendre Shea Weber. Il a déjà volé quelques citations du livre de l’ancien capitaine du Canadien.

Il parlera toujours de l’équipe et très peu de lui. Quand on lui a rappelé qu’il avait été le joueur le plus utilisé des deux équipes avec un temps de 24 min 43 s, qu’il avait ralenti le trio de Sidney Crosby et qu’il avait obtenu ses deux premières passes dans la LNH, l’Albertain a gardé ses deux pieds bien sur terre.

«Je me sentais bien, mais c’est juste un match. À minuit, je vais l’oublier. J’étais heureux d’offrir un bon rendement contre une bonne équipe comme les Penguins, mais ça reste juste une rencontre.»

«C’est cool d’obtenir mes deux premiers points, mais je suis encore plus heureux de la victoire, a-t-il poursuivi. C’était une rencontre agréable, les partisans étaient heureux à la fin. Nous avons réussi une belle remontée, on parle d’une victoire d’équipe.»

Quatre petits matchs

Guhle a une minime expérience de quatre matchs dans la LNH. Dans trois de ses quatre premières rencontres, il a dépassé la barre des 20 minutes. Sans y aller d’une trop grosse prédiction, on peut déjà présumer qu’il s’établira comme un défenseur numéro un ou deux dans la LNH.

À l’intérieur du vestiaire, Jake Evans a bien résumé ses débuts dans la grande ligue.

«Il n’a joué que quatre matchs dans la LNH, a rappelé Evans. Pour un jeune défenseur, il se retrouve déjà contre les meilleurs trios de l’équipe adverse. Tu ne peux probablement pas trouver des confrontations plus difficiles. Mais il est incroyable, il ralentit les meilleurs joueurs de l’équipe adverse. Il a beaucoup de confiance.»

«Je suis très impressionné, a continué Evans. Il a énormément de confiance et de fougue. À mes premiers matchs dans la LNH, je n’aurais jamais tenté de tels jeux. Il a réussi une passe formidable du revers pour Nick (Suzuki).»

Moins timide

Depuis le jour de son repêchage, Guhle entend des comparaisons avec Weber. Nick Suzuki n’a pas sursauté quand on lui a mentionné que certains recruteurs l’ont décrit comme un défenseur dans le moule de l’ancien numéro 6.

«Kaiden sort tranquillement de sa coquille, mais il parle un peu plus dans le vestiaire, a souligné Suzuki. J’ai le sentiment qu’on l’entendra de plus en plus. Sur la glace, il joue d’une façon vraiment calme. Il est physique, il bouge bien la rondelle et il lit bien le jeu.»

Martin St-Louis avait aussi les yeux brillants et le sourire dans la voix en parlant de Guhle.

«Tu vois ses habiletés et sa confiance. Il a un très haut plafond. Il a déjà un bon plancher, une bonne fondation.»

S’il y a un aspect positif aux blessures à Joel Edmundson et Mike Matheson, ce sont sans aucun doute les responsabilités plus grandes confiées à Guhle en ce début de saison. Il a gagné la confiance de St-Louis et de Stéphane Robidas en très peu de temps.