Quand Kovacevic rencontre son idole

Publié aujourd'hui à 11h41

Mis à jouraujourd'hui à 11h41

Mardi matin, j’ai rencontré pour la première fois le nouveau défenseur des Canadiens, Johnathan Kovacevic. Ce dernier a été réclamé au ballotage, samedi dernier, des Jets de Winnipeg.

Je me suis assis avec lui dans le vestiaire du Tricolore après la séance d’entraînement et on a jasé quelques minutes.

Jase, jase, parle, parle.

Il me dit que son père est né au Monténégro et que sa mère a vu le jour en Serbie. Ils se sont rencontrés au Canada et lui est né à Niagara Falls. C’est pour cette raison qu’on doit prononcer son nom de famille : KO-VA-CÉ-VITCH.

Il a une sœur qui vit en Nouvelle-Zélande et son frère habite au Nunavut.

Je lui demande quels avaient été les joueurs qui l’avaient influencé lorsqu’il était plus jeune.

«J’étais un grand partisan des Sénateurs d’Ottawa. J’adorais Jason Spezza. Il était un grand joueur droitier comme moi. Mon père voulait que je sois un attaquant, mais je préférais être un défenseur», m’a-t-il dit.

Et Kovacevic a ajouté. «L’autre joueur que je surveillais beaucoup, c’était Patrick Lalime. Je ne voulais pas devenir gardien de but comme lui, mais je l’aimais et j’adorais son masque, surtout et particulièrement le dessin de Marvin the Martian qui se trouvait sur celui-ci. J’aimais suivre Patrick.»

C’est à ce moment que je lui ai dit que je travaillais avec Patrick et qu’il venait faire son tour régulièrement dans le vestiaire des Canadiens. Les yeux de Kovacevic sont devenus ronds comme des ballons.

Le lendemain (mercredi), Patrick est allé se présenter à Kovacevic et ce dernier a pu rencontrer pour la première fois celui pour qui il avait de l’admiration lorsqu’il avait 5-6-7 ans.

La scène était belle et sincère.

Que lui réserve l'avenir

Kovacevic est âgé de 25 ans. C’est un défenseur à caractère défensif. Il n’y a rien de scientifique dans son jeu. Il est grand (6’04) et costaud. Kovacevic se sert de son physique pour bloquer des tirs et pour déranger l’adversaire. Il est utilisé en désavantage numérique.

Les Jets de Winnipeg ne lui ont jamais donné une chance de percer dans la LNH. Il entend saisir sa chance avec les Canadiens et de démontrer qu’il a sa place dans la meilleure ligue au monde.