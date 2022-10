Mauvaise nouvelle pour Mike Matheson et le CH

Le Canadien de Montréal devra se passer des services du défenseur Mike Matheson pour une période d’environ huit semaines puisqu’un test d’imagerie par résonance magnétique (IRM) a révélé jeudi qu’il avait subi une entorse au muscle abdominal.

Le Tricolore avait déjà inscrit le nom du Québécois sur la liste des blessés plus tôt dans la journée, quelques instants après avoir rappelé Corey Schueneman du Rocket de Laval.

Matheson était absent au match inaugural contre les Maple Leafs de Toronto la veille.

Conséquemment, l’entraîneur-chef Martin St-Louis continuera de miser sur un groupe d’arrières relativement jeune. Mercredi, les recrues Arber Xhekaj, Kaiden Guhle, Jordan Harris et Johnathan Kovacevic étaient en uniforme.

«Je lui ai dit de contrôler ce qu’il pouvait, a mentionné l’instructeur en évoquant Matheson. C’est mieux que ça arrive maintenant et non pas au milieu de la saison ou à la fin. Le bon côté (silver lining), c'est que ça permet de donner plus de responsabilités à nos jeunes défenseurs. Lorsqu'il reviendra, les jeunes auront acquis plus d'expérience pendant qu'il absorbe beaucoup de temps de glace.»

Satisfait mais...

Le pilote semblait heureux au moment de se présenter devant les journalistes pour son point de presse suivant la séance quotidienne. Même si les siens ont surpris beaucoup de gens en l’emportant 4 à 3 contre les Leafs dans une partie remplie de rebondissements, il n’est pas question pour lui et ses ouailles de s’asseoir sur leurs lauriers.

«Nous avons obtenu le résultat que nous voulions, mais cela ne change rien à ce que nous faisons maintenant. Si vous gagnez, c’est bien, mais vous vous réveillez le lendemain et tout est à refaire. Puis, si vous perdez, c’est triste et il reste que vous recommencez à zéro le jour suivant, a-t-il philosophé. On souhaite seulement continuer à suivre le processus, tout en demeurant enthousiastes. Si nous gardons cette mentalité, je crois que nous obtiendrons davantage de bons résultats.»

Le Tricolore visitera les Red Wings de Detroit, vendredi, et les Capitals de Washington le lendemain pour compléter une séquence de trois joutes en quatre soirs. Ayant souvent vécu ce type de scénario pendant sa carrière de joueur, St-Louis est loin de s’en faire.

«Honnêtement, je ne me souciais jamais de cela. Tu te prépares au prochain match et tu ne dois pas penser aux trois parties en quatre jours. Je pense à la rencontre du jour. C’est ça, la clé. Il faut rester dans le moment présent. Tu ne peux contrôler ce qui est arrivé hier ou ce qui surviendra demain.»

-Blessé au haut du corps, l’attaquant Joel Armia a patiné avant ses coéquipiers jeudi. Son absence sera d’une à deux semaines. Par ailleurs, le plan de St-Louis est d’utiliser Jake Allen, vendredi.