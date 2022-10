«Juraj me fait penser à un jeune Jagr»

Il y avait de la visite rare de la Slovaquie dans le vestiaire du Canadien après la rencontre. Richard Zednik, un ancien du CH, a pris le temps de venir saluer son compatriote, Juraj Slafkovsky.

«Je reste maintenant en Slovaquie, mais ma fille étudie à Montréal, a dit Zednik. J’ai fait un voyage rapide de quatre jours ici et j’étais heureux d’y être pour les débuts de Juraj avec le Canadien. Ma fille et son copain voulaient aussi venir au Centre Bell.»

Zednik a rencontré les journalistes avant de se diriger dans un autre coin pour discuter avec le premier de classe du dernier repêchage.

«Je ne sais pas s’il se souvient de moi avec le Canadien, probablement pas puisqu’il est trop jeune, mais je portais le même numéro que lui avec le 20», a rappelé le sympathique homme de 46 ans.

Zednik a joué sa dernière saison à Montréal en 2005-2006. À cette époque, Slafkovsky avait seulement deux ans.

Un phénomène en Slovaquie

À la retraite du hockey depuis 2010-2011 après carrière de plus de 700 matchs dans la LNH et deux autres saisons en Europe, Zednik a décrit le jeune ailier du Canadien comme un talent brut.

«Juraj est une grosse histoire en Slovaquie, a-t-il noté. Il a joué pour l’équipe nationale l’an dernier (Jeux olympiques et Championnat du monde) et il était notre meilleur joueur. Il était encore tout jeune. Il est le joueur préféré de mon fils. On parle beaucoup de lui dans les médias dans mon pays. On décortiquera son match.»

«Quand je le regarde jouer, Juraj me fait penser à un jeune Jaromir Jagr, a-t-il continué. Il peut battre un défenseur dans un coin et ressortir avec la rondelle grâce à son physique. Il peut créer lui-même des chances de marquer.»

Zednik a pris lui temps de lui offrir des conseils sur Montréal.

«Je lui ai dit d’avoir du plaisir à Montréal, il est chanceux de se retrouver dans une ville où les gens aiment le hockey. Il a juste 18 ans, il doit avoir du plaisir et ne pas trop lire ce qu’on dit à son sujet.»

En conférence de presse, Martin St-Louis se réjouissait de la présence de Zednik aux côtés de Slafkovsky.

«Slaf est content de ça, tout comme Zednik, a mentionné St-Louis. Richard a connu une belle carrière. Je suis content de voir des anciens du CH, c’est une franchise historique. Je suis heureux de voir Zednik dans notre vestiaire. C’est un Slovaque qui vient parler à un jeune slovaque. C’est juste des plus pour nous.»