Une première étape franchie pour William Stanback

S’il y a bien un élément positif à retenir de la défaite des Alouettes de Montréal lundi, c’est que le porteur de ballon William Stanback a brisé la glace.

Le joueur vedette a effectué un retour au jeu après s’être gravement blessé à une cheville pendant le premier match de la saison en juin. Il est ensuite passé sous le bistouri et a vécu un long été de réadaptation.

«Je me sens vraiment bien. J’ai ressenti un peu de fatigue vers la fin du troisième quart, mais je m’y attendais. C’est positif, tout ça», a affirmé Stanback, après le revers de 24 à 18 face au Rouge et Noir d’Ottawa.

«Pour moi, l’objectif de ce match-là était de nous assurer que je joue de manière intelligente, que je n’en fasse pas trop et que je termine la journée en santé.»

Les entraîneurs des Alouettes n’ont pas attendu bien longtemps avant de tester la cheville du demi. Sur le premier jeu offensif de la partie, Stanback s’est vu remettre le ballon et il a parcouru six verges. L’athlète de 28 ans a conclu son affrontement avec huit courses pour des gains de 20 verges. Il a aussi été utilisé en protection et a même fait quelques tracés.

Plus que prévu

L’entraîneur-chef Danny Maciocia était satisfait de ce qu’il a vu de Stanback et des conséquences de cette participation pour la suite.

«En général, il a bien joué, a-t-il dit. Nous lui avons donné plus d’action que nous l’avions prévu. Je crois qu’il s’agit d’un match qui va lui faire du bien. Entre les deux oreilles, il a maintenant la confiance de savoir qu’il peut absorber des contacts, se relever et retourner dans le caucus.»

Celui qui occupe aussi le rôle de DG des «Als» a expliqué que la perte d’un receveur de passes dès les premiers moments du match a changé un peu les plans avec Stanback.

«Nous avons perdu Reggie White tôt dans le match et nous voulions établir un peu plus notre jeu au sol. Je ne pense pas que nous avons eu du succès à ce chapitre, par contre.»

En effet, le jeu au sol des Moineaux a été anémique. Stanbank, Walter Fletcher, Trevor Harris et Dominique Davis n’ont récolté que 51 verges en 18 courses.

Maciocia a aussi indiqué qu’il souhaitait impliquer davantage Stanback ce vendredi, quand son équipe aura l’occasion de prendre sa revanche sur le Rouge et Noir à Ottawa.