CH: Byron sur la liste des blessés, Xhekaj de retour

Le Canadien de Montréal a inscrit le nom de l’attaquant Paul Byron sur la liste des blessés à long terme, lundi.

Il ne s’agit évidemment pas d’une surprise, considérant que le vétéran de 33 ans n’a pas été en mesure de prendre part au camp d’entraînement en raison d’une blessure à la hanche gauche.

Byron avait d’ailleurs été opéré à celle-ci en juillet 2021. La douleur persistante l’a cependant limité à 27 parties la saison dernière.

Le fougueux Ottavien obtenu des Flames de Calgary par l’entremise du ballottage, en 2015, n’en était pas à sa première visite à l’infirmerie. En novembre 2019, il avait été contraint de passer sous le bistouri en raison d’une blessure au genou.

Depuis la saison 2018-2019, Byron a raté pas moins de 142 matchs de saison régulière. On peut ainsi se demander si la carrière du numéro 41 dans la meilleure ligue de hockey au monde tire à sa fin.

Après des débuts discrets dans l’uniforme des Sabres de Buffalo et des Flames, Byron est devenu un meneur avec le Tricolore. Il a connu deux saisons de plus de 20 buts et a porté la lettre «A» sur son chandail.

En carrière, il a inscrit 98 buts et 208 points en 521 matchs.

Le CH économisera donc les 3,4 millions $ assortis au contrat de l’Ontarien sur sa masse salariale tant que son nom sera sur la liste des éclopés. Il s’agit de la dernière année de l’entente de quatre ans paraphée par Byron en septembre 2018.

Xhekaj fera ses débuts

Cette situation a aussi permis au Canadien de procéder au rappel du défenseur Arber Xhekaj. La veille, il avait été cédé au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine, pour des raisons administratives.

Jamais repêché, l’arrière de 21 ans a fait très bonne figure pendant le camp et les matchs préparatoires de la Sainte-Flanelle. Cela lui a valu l’occasion d’amorcer la campagne 2022-2023 dans la Ligue nationale, et ce, aux balbutiements de sa carrière dans le hockey professionnel.