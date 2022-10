Hockey Canada: au tour de Bauer de s’en aller

Toujours au cœur de la tourmente, Hockey Canada a perdu un autre commanditaire, mardi, car l’équipementier Bauer a choisi de s’en dissocier et a même discuté avec de potentiels candidats pouvant œuvrer au sein du conseil d’administration de la fédération nationale.

C’est ce qu’il a été permis d’apprendre sur le site du journal «The Globe and Mail», quelques heures avant la démission du président-directeur général Scott Smith et des membres du conseil d'administration.

Le départ de Bauer s’ajoute ainsi à ceux de nombreuses autres compagnies, que ce soit Tim Hortons, Canadian Tire, TELUS ou la Banque Scotia, qui restent sceptiques quant à la réelle volonté de Hockey Canada d’orchestrer un changement de culture dans ses rangs.

Bauer est en fait le fournisseur officiel de Hockey Canada et avait déjà mis en pause son entente de commandite en raison de cas d’agression sexuelle que l’organisation a dissimulés. Même si la présidente intérimaire du C.A., Andrea Skinner, a remis sa démission samedi dernier, il en faudra beaucoup plus pour convaincre l’entreprise et les autres partenaires corporatifs ayant récemment quitté le bateau.

Aussi, des dirigeants de Bauer ont rencontré Smith, qui était également contesté sur la sphère publique, et Skinner à la fin août afin de leur exprimer leur désarroi.

«Ils ont essayé de nous persuader qu’il y aura de meilleurs jours à venir, mais ils n’avaient rien de concret à montrer, hormis une stratégie, pour prouver leurs prétentions que cela modifierait la dynamique actuelle», a déclaré au média le PDG de Bauer, Ed Kinnaly.

«Ça ressemblait beaucoup plus à un plan de relations publiques qu’à un plan d’action. On dirait qu’ils voulaient plus se protéger que de rendre service aux Canadiens», a renchéri la vice-présidente du marketing, Mary-Kay Messier.

Hockey Canada aurait camouflé un cas de viol collectif commis par huit joueurs de l’équipe junior 2018 en concluant une entente hors-cour avec la victime. Au cours des derniers mois, le gouvernement fédéral notamment a réclamé le départ des principaux dirigeants de la fédération, ce qu'il a finalement obtenu lundi avant-midi.