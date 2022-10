Patrick Roy a un nouvel adjoint

Les Remparts de Québec ont embauché lundi Marc Chamard à titre de directeur du recrutement et d’adjoint au directeur général.

L’ancien hockeyeur remplacera donc Christian Vermette, désormais recruteur dans la province pour les Oilers d’Edmonton, en tant qu’assistant de Patrick Roy.

«Je suis très heureux de me joindre à la grande famille des Remparts de Québec. Étant donné que je prendrai bientôt ma retraite du monde de l’éducation, cette nomination arrive juste à point et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que je suis prêt à relever ce nouveau défi», a affirmé Chamard par voie de communiqué.

«Nous sommes très heureux que Marc se joigne à notre organisation. Il répondait à nos critères, en plus de compter sur une personne d’expérience, a ajouté Roy. Je profite également de l’occasion pour remercier [l’instructeur-chef et DG] Stéphane Julien, du Phoenix de Sherbrooke, qui nous avait donné la permission de le contacter.»

Le nouveau bras droit de Roy est originaire de la Vieille Capitale et a évolué avec les Gouverneurs de Sainte-Foy en 1979 et 1980, avant de porter les couleurs du Junior de Montréal et des Castors de Saint-Jean de la LHJMQ entre 1981 et 1984. Il a terminé sa carrière de hockeyeur avec les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières lors de la saison 1987-1988.

Ayant amorcé son parcours en tant que recruteur avec les Foreurs de Val-d’Or en 1992, Chamard a occupé un poste semblable pour le Wild du Minnesota de 2000 à 2016, passant sept ans à temps plein sur ce siège. Il a assumé des fonctions identiques chez le Phoenix par la suite.