Derek Stepan reste en Caroline

L’attaquant Derek Stepan a montré aux Hurricanes de la Caroline qu’il méritait d’obtenir une saison supplémentaire avec le club.

Mardi, le directeur général Don Waddell a annoncé que le vétéran de 32 ans avait réussi à transformer son essai professionnel en contrat d’un an, d’une valeur de 750 000 $.

Stepan disputera donc une deuxième saison avec les «Canes», lui qui a porté leurs couleurs en 2021-2022.

«En ayant côtoyé Derek en Caroline la saison dernière, nous savons ce qu'il apporte à la table et ce qu'il ajoute à notre équipe, a déclaré Waddell dans un communiqué. Il nous donne une profondeur supplémentaire en attaque et nous offre une autre présence de vétéran dans le vestiaire.»

En trois matchs pendant le récent calendrier préparatoire des Hurricanes, Stepan a inscrit trois buts et fourni une mention d’aide pour quatre points.

Le joueur de centre compte sur une expérience de 817 rencontres dans la Ligue nationale. Il a également œuvré pour les Rangers de New York, les Coyotes de l’Arizona et les Sénateurs d’Ottawa. Il a amassé 177 buts et 327 aides pour 504 points en carrière jusqu’à maintenant.