Hockey Canada fait le ménage

Après plusieurs semaines à subir des pressions politiques et financières, le chef de la direction de Hockey Canada, Scott Smith, a finalement remis sa démission, mardi. Son départ qui était devenu inévitable.

Une décision souhaitée par plusieurs intervenants du milieu du hockey, mais aussi par la ministre fédérale du Sport, Pascale Ste-Onge, et le premier ministre Justin Trudeau dans les dernières semaines.

Voyez les commentaires de Denis Coderre dans la vidéo ci-dessus.

Malgré les critiques sévères sur la gouvernance et les méthodes de Hockey Canada au cours des derniers mois, Smith s’accrochait à son poste. Il avait obtenu officiellement l’emploi le 1er juillet dernier, après le départ à la retraite de Tom Renney.

Voyez et entendez les réactions des joueurs du CH à la suite de cette vague de démission. Marc-André Perreault fait le point dans la vidéo ci-dessous.

Cependant, l’homme de 55 ans travaillait à Hockey Canada depuis 1995. Il était bien au courant des moeurs et des coutumes de la fédération dans les deux dernières décennies.

Selon plusieurs sources, Smith avait un salaire annuel de 1 million $. En plus de son salaire de base, il empochait des bonis liés aux performances des équipes canadiennes sur la scène internationale.

Avant de remettre sa démission, il s’est sûrement négocié une généreuse indemnité de départ. Elle pourrait se chiffrer en millions de dollars.

Le CA quitte aussi

Smith n’est pas le seul à quitter le navire. Tous les membres restants du conseil d’administration de Hockey Canada ont décidé de se retirer pour faire place à une nouvelle administration.

On ne connaîtra pas la composition du nouveau conseil avant l’élection virtuelle du 17 décembre prochain. D’ici là, les anciens membres rempliront leurs obligations fiduciaires.

Depuis l’annonce du scandale en juillet, Smith était la cible des nombreuses critiques. Toutefois, le conseil d’administration de Hockey Canada a toujours refusé de donner le coup de barre nécessaire pour mettre de l’ordre dans son organisation.

Il a plutôt continué de donner son appui à Smith et à ses sbires. Dans les derniers mois, deux présidents ont remis leur démission: Michael Brind’Amour et Andrea Skinner. Les deux ont témoigné devant le comité parlementaire la semaine dernière et leurs réponses avaient soulevé la controverse.

Un levier puissant

Après avoir pris connaissance de plusieurs faits troublants dans une histoire de viol collectif avec Équipe Canada junior survenue en 2018, la ministre St-Onge a sonné l’alarme.

Il faut des changements et ça presse. Voyant l’inaction des dirigeants de Hockey Canada devant ses demandes, St-Onge pose un geste important. À la fin du mois de juin, elle suspend les subventions gouvernementales de Hockey Canada.

Puis, ce fut au tour des commanditaires majeurs de mettre la pression sur la bande à Smith. Plusieurs compagnies ont réévalué leur partenariat. Ils ont notamment décidé de ne plus verser un sou aux programmes masculins.

Mardi, dans «The Globe and Mail», on a appris que c’était au tour de Bauer de mettre fin à son association lucrative avec Hockey Canada. Un autre coup dur.

De plus, plusieurs fédérations provinciales ont annoncé qu’elles suspendaient la remise de leurs cotisations annuelles à Hockey Canada.

Sur le plan financier, Smith et le conseil d’administration avaient les mains liées. Les millions en subventions et en commandites ne rentraient plus dans les coffres de leur organisation. Une raison assez forte pour mettre leur légitimité en doute.

Les départs de Smith et des membres du CA seront-ils suffisants pour mettre fin à des décennies de mauvaise gouvernance? Il faut penser que non.

C’est seulement le début d’un grand ménage au sein de cette fédération. Du mois, il faut le souhaiter.