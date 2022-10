CH : bâtir l’avenir

Une journée avant le début de leur saison 2022-2023, les joueurs du Canadien de Montréal étaient bien réalistes sur les attentes qu’ils ont pour les prochains mois.

En effet, personne ne parlait de coupe Stanley... le mot «bâtir» était plutôt sur toutes les lèvres ce mardi.

«L’idée est de bâtir quelque chose ici à travers le temps, a déclaré le gardien Jake Allen. Ça ne se construira pas dans la première semaine et le premier mois. Nous ne serons probablement pas en mesure de bâtir avant le Nouvel An. Nous voudrions évidemment gagner plus souvent que perdre, mais nous devrons identifier de bons éléments dans nos revers cette année.»

«Chaque jour, nous venons à l’aréna et nous essayons de nous améliorer en tant que groupe, a pour sa part dit le défenseur David Savard. Nous tentons de créer quelque chose pour le futur. Il y a eu beaucoup de changement dans l’organisation à travers la dernière année. Je pense que tout le monde est optimiste par rapport à où s’en va l’équipe.»

Spécial pour les jeunes

Les vétérans du CH auront la tâche de soutenir plusieurs jeunes joueurs de l’organisation cette saison. Les recrues Juraj Slafkovsky et Arber Xhekaj devraient d’ailleurs disputer leur premier match en carrière ce mercredi, quand les Maple Leafs de Toronto seront de passage au Centre Bell.

«Ils doivent profiter du moment, a affirmé Savard. Ton premier match dans la Ligue nationale, c’est quelque chose assez spécial. Tu en joues juste une! Ils ont très bien fait pendant le camp et ils ont joué contre de bons joueurs. [...] Il n’y aura pas plus de pression sur eux que personne d’autre.»

«C’est le futur de l’organisation et c’est plaisant de les voir. Nous [les vétérans] sommes là pour les encadrer et les aider.»

Par ailleurs, le défenseur Joel Edmundson a de nouveau patiné en solitaire avant que ses coéquipiers n’amorcent l’exercice du jour. L’arrière Mike Matheson brillait toujours par son absence. Les deux hommes sont blessés.

Formation du CH à l’entraînement

Attaquants

Caufield – Suzuki – Anderson

Monahan – Dach – Hoffman

Slafkovsky – Dvorak – Gallagher/Drouin

Pitlick – Evans – Dadonov/Pezzetta

Défenseurs

Guhle – Savard

Xhekaj – Wideman

Harris – Kovacevic/Mailloux

Gardiens

Allen

Montembeault