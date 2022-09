Charles Leblanc et les Marlins laissent filer la victoire

Le Québécois Charles Leblanc et ses Marlins ont laissé filer une avance de deux points pour finalement s’incliner 3 à 2 devant les Rangers du Texas, lundi à Miami.

Voyez les faits saillants de cette rencontre dans la vidéo ci-dessus.

Leblanc n’a pas été en mesure de placer la balle en lieu sûr en trois présences officielles au bâton, mais il a malgré tout soutiré un but sur balles en huitième manche.

Les Rangers ont inscrit leurs deux premiers points de la rencontre en septième manche, gracieuseté d’un double de Josh Jung et d’un roulant de Sam Huff. Une passe gratuite accordée à Mark Mathias avec les buts remplis lors de l’engagement suivant a fait la différence.

Les deux partants ont accordé deux points et n’ont pas été impliqués dans la décision. Dans le clan victorieux, Glenn Otto a alloué trois coups sûrs et deux buts sur balles en six manches, tandis que Trevor Rogers a donné une frappe de plus en un tiers de manche supplémentaire.

La victoire est allée au dossier de Jonathan Hernandez (2-2) et José Leclerc a signé son cinquième sauvetage de la campagne. Steven Okert (5-3) a permis le point victorieux.