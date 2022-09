LBJÉQ: le Royal à une victoire du titre

Le Royal de Repentigny n’est plus qu’à une victoire du titre de la Ligue de baseball élite junior du Québec. En l’emportant 11 à 2 face aux Alouettes de Charlesbourg, lundi au Stade Flavio Prata, il s’est emparé d’une avance de 3-2 dans la série finale.

La formation de Lanaudière aura une première occasion de mettre un terme au débat, mercredi au Parc Henri Casault.

Dans le duel du jour, les favoris de la foule ont été particulièrement productifs en cinquième et sixième manches, marquant respectivement quatre et six points.

C’est Samuel Campeau qui a réussi le plus gros coup d’éclat. Durant la poussée de six points des siens, le joueur du Royal a profité de la présence de Louka Daoust, Adam Meilleur et Michael Pavan sur les sentiers pour expulser l’offrande du lanceur Rafael Boutin, entré dans le match pour faire face au frappeur précédent, à l’extérieur des limites du terrain. Ce fût d’ailleurs le seul coup sûr du match de Campeau.

Sur la butte pour les vainqueurs, Etienne Grondin-Harnois s’est mérité la victoire, lui qui n’a permis que deux points, sur cinq coups sûrs et deux buts sur balles. Il a aussi passé six adversaires dans la mitaine et a été retiré après six manches et deux tiers de travail. Olivier St-Amand s’est assuré de la relève et a obtenu les deux retraits manquants pour clore le match.