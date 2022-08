Les Blackhawks s’entendent avec leur premier choix

Les Blackhawks de Chicago ont accordé mercredi un contrat d’entrée de trois saisons au défenseur Kevin Korchinski, qu’ils ont sélectionné au septième échelon du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le Canadien de 18 ans touchera 950 000 $ par année s’il évolue dans la LNH.

Korchinski a connu une véritable éclosion en 2021-2022 dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL). Avec les Thunderbirds de Seattle, il a en effet inscrit quatre buts, en plus de se faire complice de 61 filets pour un total de 65 points en 67 rencontres. Il a par ailleurs montré un différentiel de +36.

Il a notamment aidé son équipe à accéder à la finale des séries éliminatoires, au cours de laquelle les Oil Kings d’Edmonton ont toutefois été sacrés champions en six parties. Pendant les séries, il a accumulé six buts et 19 points en 25 matchs.