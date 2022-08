Sylvain Lefebvre se trouve un emploi

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal et ex-pilote du Rocket de Laval, Sylvain Lefebvre, a été embauché mercredi par les Panthers de la Floride à titre d’instructeur adjoint.

Le Québécois épaulera ainsi l’entraîneur-chef Paul Maurice la saison prochaine. L’an dernier, il a décroché un poste similaire chez les Blue Jackets de Columbus, mais ceux-ci l’ont limogé en septembre 2021, car il n’était pas vacciné contre la COVID-19. Précédemment, Lefebvre a agi comme assistant durant trois ans au sein du club-école des Ducks d’Anaheim, les Gulls de San Diego.

L’homme de 54 ans a dirigé la filiale du Tricolore auparavant située à Hamilton, puis St. John’s. Il a été à la barre de l’équipe quand elle a effectué ses débuts à Laval en 2017-2018. Au cours de son séjour de six ans en tant qu’entraîneur-chef dans la Ligue américaine, il a mené sa troupe une seule fois en séries éliminatoires.

Par ailleurs, les Panthers ont également annoncé l’arrivée des adjoints Myles Fee et Jamie Kompon, qui se joindront à Tuomo Ruutu et Robbie Tallas, déjà en poste.

Une promotion pour Jamie Langenbrunner chez les Bruins

Jamie Langenbrunner poursuit son ascension au sein de la direction des Bruins de Boston, lui qui a été nommé adjoint au directeur général Don Sweeney, mercredi.

Deux jours après l’annonce des retours de Patrice Bergeron, de David Krejci et de Pavel Zacha, le club du Massachusetts a annoncé une série de promotions et d’embauches dans son service des opérations hockey.

Langenbrunner, qui était depuis 2020 directeur du développement des joueurs et conseiller du personnel des joueurs, s’est joint à l’équipe comme coordonnateur au développement des joueurs en 2015. Il restera d’ailleurs impliqué auprès du personnel des joueurs.

L’Américain de 47 ans a connu une longue carrière de 18 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), totalisant 243 buts et 663 points en 1109 parties avec les Stars de Dallas, les Devils du New Jersey et les Blues de St. Louis. Il a remporté deux coupes Stanley, soit à Dallas en 1999 et au New Jersey en 2003.

Parmi les autres promotions, Dennis Bonvie et Ryan Nadeau ont respectivement été nommés directeurs du recrutement professionnel et amateur.