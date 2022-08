Mondial junior : Jan Mysak mène la charge

Le Championnat du monde de hockey junior a officiellement pris son envol, mardi à Edmonton, avec le duel du groupe A entre la Slovaquie et la Tchéquie, et l’espoir du Canadien de Montréal Jan Mysak a mené ces derniers vers un gain de 5 à 4.

Le joueur de centre de 20 ans, qui devrait disputer la prochaine saison avec le Rocket de Laval, a marqué un but et récolté une mention d’aide dans la victoire, en plus de mener tous les attaquants tchèques avec 21 min 41 s de temps de jeu.

Sa réussite est venue en amorce de troisième vingt, alors que la Slovaquie avait réduit l’écart à un but. Mysak a traversé habilement la défense adverse avant de déjouer Simon Latkoczy d’un tir vif.

Il est rare qu’un gardien se démarque tout en accordant cinq buts, mais ce dernier a fait face à pas moins de 52 lancers. Son vis-à-vis, Jan Bednar, a flanché quatre fois en 29 tirs.

Les Slovaques avaient débuté la rencontre du bon pied en prenant une avance de deux buts, grâce aux réussites de Servac Petrovsky et Matej Kaslik. Les Tchèques ont répliqué avec quatre filets consécutifs, mais en toute fin de duel, Rayen Petrovicky et Kaslik ont créé l’égalité.

Avec moins de deux minutes à faire, Gabriel Szturc a démontré son talent en se moquant d’un défenseur adverse et en soulevant la rondelle au-dessus du gant de Latkoczy, et les Slovaques ont manqué de temps pour répliquer.