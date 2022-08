Place au spectacle Connor Bedard

En décembre dernier, Connor Bedard a amorcé le Championnat du monde de hockey junior (CMJ) à titre de 13e attaquant de l’équipe canadienne. Quelques mois plus tard, il est la pièce centrale de l’offensive de la formation de l’unifolié.

Dimanche à l’entraînement, Bedard occupait l’aile droite du premier trio et évoluait aussi sur la première vague de l’avantage numérique du club de l’entraîneur-chef Dave Cameron.

«Il était déjà important pour notre équipe en décembre et il a maintenant trois mois de hockey de plus derrière la cravate, a indiqué le pilote, dont les propos ont été rapportés par le réseau TSN. Ces mois d’extra sont énormes.»

Avant de percer la formation canadienne cet hiver, Bedard avait amassé 24 points en autant de parties dans l’uniforme des Pats de Régina, dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest. À son retour, après que le CMJ a été annulé en raison de la COVID-19, le phénomène a récolté 76 points en 38 rencontres.

Ce ne sont cependant pas ses prouesses offensives qu’à identifier Bedard lorsqu’il a été questionné sur la différence dans son jeu.

«Mon taux de réussites au cercle des mises en jeu a augmenté un petit peu et j’ai l’impression d’être un bien meilleur joueur défensivement», a répondu le jeune homme qui a eu 17 ans le 17 juillet dernier.

«J’apprends des choses à tous mes matchs par rapport à ces deux éléments-là. Je pense m’être amélioré et j’espère que ça paraîtra.»

Les attentes seront hautes à Edmonton pour celui qui est pressenti pour être sélectionné avec le tout premier choix du repêchage 2023 de la Ligue nationale de hockey.

«Je ne sais pas si on doit avoir plus d’attentes le concernant, a cependant dit Cameron. On doit simplement s’attendre à ce qu’il soit Connor Bedard et qu’il joue en fonction de ses forces.»

Bedard et le Canada amorceront le CMJ mercredi avec un duel contre la Lettonie. Ils seront également en action plus tard en journée, et ce, dans le cadre d’un affrontement préparatoire contre la Suède.