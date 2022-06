Une expérience de plus dans le bagage de Joshua Roy

En l’espace de quelques heures, l’espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy a vécu toute une gamme d’émotions.

Lundi soir, ses coéquipiers du Phoenix de Sherbrooke et lui ont été éliminés par les Islanders de Charlottetown en demi-finale des séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Seulement quelques instants plus tard, l’attaquant recevait un appel du CH pour lui annoncer que sa saison 2021-2022 n’était pas encore terminée. Le jeune homme de 18 ans s’est vu offrir un contrat d’essai amateur avec le Rocket de Laval. Il aura ainsi l’occasion de vivre le reste du parcours éliminatoire du club-école de la Sainte-Flanelle dans la Ligue américaine.

«Je ne m’y attendais pas. J’ai appris la nouvelle après le match de lundi, quand nous avons été éliminés. C’était une bonne nouvelle. Nous venions de perdre et j’étais triste. En apprenant ça, j’étais super content», a indiqué Roy mercredi, lors de son point de presse d’introduction avec le Rocket.

Il serait très surprenant que le choix de cinquième tour (150e au total) du repêchage de 2021 ait l’occasion de jouer dans la finale de l’Association de l’Est opposant le Rocket aux Thunderbirds de Springfield. Il aura toutefois la chance de s’entraîner et de voyager avec le club lavallois.

«De voir comment les pros agissent sur et à l’extérieur de la glace, ça va être bénéfique pour moi», a répondu Roy, lorsque questionné sur ce qu’il s’attendait à retirer de cette nouvelle expérience dans le monde du hockey.

Une marque de confiance

Depuis sa sélection par le CH, Roy progresse à une vitesse fulgurante. Il a d’abord fait une excellente impression au camp d’entraînement et a ensuite dominé le circuit Courteau. Le natif de Saint-Georges-de-Beauce a en effet été le joueur le plus productif de la LHJMQ cette année, amassant au passage 51 buts et 68 mentions d’aide pour 119 points en 66 rencontres de saison régulière.

En mars dernier, avant même que sa campagne se termine, le Canadien lui a offert un contrat d’entrée de trois ans qui s’amorcera en 2022-2023. Une chose plutôt rare pour un choix tardif.

Roy a cependant prouvé son sérieux au Tricolore et l’équipe lui a bien rendu en lui permettant de prendre de l’expérience avec ce séjour au sein du Rocket.

«Ça veut dire beaucoup pour moi et c’est une preuve que l’organisation a confiance en moi. C’est quelque chose qui me rend très heureux», a affirmé le joueur d’avant.

Satisfait de ses performances des derniers mois, Roy sait tout de même qu’il est encore loin de la terre promise.

«Mon but ultime, c’est d’un jour jouer pour le Canadien de Montréal. J’ai franchi de petites étapes cette année, mais la grosse étape sera d’un jour prouver que je mérite de porter l’uniforme du Canadien.»