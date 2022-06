Le dossier Martin St-Louis est réglé

Martin St-Louis a signé une prolongation de contrat de trois ans et est devenu officiellement l’entraîneur-chef du Canadien de Montréal sur une base permanente, mercredi.

L’entente liant les deux parties est ainsi valide jusqu’à la fin de la campagne 2024-2025. L’ancien joueur de 46 ans est donc le 32e instructeur-chef de l’histoire du club, lui qui a remplacé Dominique Ducharme le 9 février.

L’organisation a prévu une conférence de presse sur le coup de 10h, mercredi.

Ayant d’abord pris les rênes de la formation par intérim, il a conservé une fiche de 14-19-4. Le Tricolore a conclu le calendrier régulier au dernier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey.

«Nous sommes heureux que Martin devienne officiellement l'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, a affirmé dans un communiqué le directeur général Kent Hughes. Martin possède des qualités indéniables de leader en plus d'être un excellent communicateur et un passionné de hockey. Il a un bagage et une compréhension très approfondie de notre sport.

«Son arrivée à la barre de l'équipe a insufflé une énergie nouvelle à notre groupe et nous sommes enthousiastes à l'idée qu'il continue de guider notre équipe dans les années à venir.»

«Depuis son arrivée à la barre de l'équipe, Martin a démontré qu'il avait les qualités requises pour mener les Canadiens dans la direction où nous souhaitons aller, a ajouté Jeff Gorton, vice-président, opérations hockey.

«Malgré les conditions difficiles qui prévalaient à ses débuts, il a su apporter un vent de fraicheur dans le vestiaire et les joueurs en ont bénéficié tant sur le plan individuel que collectif. Martin est une excellente tête de hockey et nous croyons qu'il est la bonne personne pour effectuer le travail.»

Nouvelle attendue

La confirmation du pacte de St-Louis était attendue par plusieurs depuis de nombreuses semaines. Mardi, Hughes avait ainsi mentionné en point de presse qu’il prévoyait de régler le dossier dans les jours suivants, ce qu’il a fait le lendemain.

Les partisans du club souhaitent évidemment que l’ex-numéro 26 du Lightning de Tampa Bay et des Rangers de New York, entre autres, saura guider ses hommes, particulièrement les plus jeunes, vers davantage de succès.

D’ailleurs, son arrivée à Montréal a coïncidé avec une production accrue de l’attaquant Cole Caufield, qui avait éprouvé des ennuis en première moitié de saison.