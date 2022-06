Weber: l’ampleur de ses malheurs dévoilée

On savait que Shea Weber a joué en séries l’an passé en dépit de plusieurs blessures, mais on ignorait à quel point il était incommodé.

Des coéquipiers ont dévoilé l'ampleur des malheurs de leur capitaine dans le balado de TVA Sports «Dans l'œil du chat», animé par Félix Séguin, consacré au parcours éliminatoire inattendu des Canadiens l'été dernier.

Selon Paul Byron, Weber n’aurait même pas dû disputer un seul match tellement il était «magané».

«Honnêtement, je ne sais même pas comment il a fait pour jouer. Il s’est cassé un pouce en bloquant un tir en fin de saison. On pensait que sa saison était finie, mais il tenait à jouer. En plus, il était blessé au genou, à la hanche et à la cheville. Il a joué avec une cheville cassée pendant si longtemps, ç’a fait beaucoup de dommages», a révélé l’attaquant franco-ontarien.

Malgré tout, Weber ne s’est jamais plaint de son sort.

«Tu ne savais jamais s’il était en douleurs. Il s’est présenté à chaque jour, il a fait son travail de son mieux et il ne s’est jamais plaint. C’est le guerrier ultime. Il a fait preuve de beaucoup de courage.»

Brendan Gallagher et Phillip Danault ont eux aussi été grandement impressionnés par la force de caractère démontrée par le vétéran défenseur.

«Nous savons par quoi Shea a dû passer durant toute l’année et depuis le début de sa carrière. On entendait dire qu’il n’aurait même pas dû jouer en séries, mais c’était certain qu’il n’allait pas rater un seul match, a indiqué Gallagher. Il pousse toujours son corps à la limite. C’est un vrai guerrier.»

«Toute sa vie, il a sacrifié son corps, a dit quant à lui Danault. Il se donnait toujours corps et âme. Il était en mission en séries. Il a été une grosse partie de nos succès. C’est triste pour Weber qu’il prenne sa retraite comme ça.»

Tous derrière Weber

Officiellement, par contre, Weber n’a toujours pas signifié son intention d’accrocher ses patins pour de bon. Il n’a cependant pas joué du tout depuis l’élimination contre le Lightning de Tampa Bay en finale de la Coupe Stanley en juillet dernier.

Comme sa carrière est vraisemblablement terminée, c’était sa dernière chance de soulever le fameux trophée. C’est pour cette raison que les joueurs sont si déçus d’avoir failli à la tâche.

«Tout le monde voulait gagner pour lui et pour Carey Price. On voulait tout donner pour eux, a soutenu Byron. Tu ne sais jamais quand tu vas revivre ça. Les carrières passent tellement rapidement. On dirait que c’était hier mon premier match dans la LNH, mais ça fait plus de 10 ans. On ne sait jamais combien d’années il reste à notre carrière.»

«Je me sentais terriblement mal pour lui et pour Price, a renchéri Gallagher. On voulait gagner pour eux. Ils en ont tellement fait pour nous, nous aurions voulu en faire plus pour eux.»

Danault souligne toutefois que ce n’est pas une question d’efforts.

«On a donné tout ce qu’on avait, ça c’est sûr.»