Un discours de 25 secondes suffit

Dans les films de sports, il y a toujours des discours dramatiques avant une finale ou un événement marquant. Mais la réalité de la LNH ne ressemble pas toujours à celle de Hollywood.

«Je ne changerai pas. Je garderai la même approche. Quand je parlerai à mes joueurs, je ferai un discours d’environ 25 secondes. Il n’y a plus beaucoup de choses à dire.»

Gerard Gallant a fait cette petite confession après l’entraînement matinal des Rangers sur la glace du PNC Arena de Raleigh.

À quelques heures du septième match, Gallant n’avait pas un papier et un crayon dans ses mains à la recherche des bons mots pour un discours émotif. Et il ne s’attend pas à une scène semblable de la part de ses joueurs.

«J’espère que non. Ils ont eu une journée et demie pour se préparer pour cette rencontre, a-t-il rappelé. Nos jeunes sont prêts. Ils ont maintenant 14 matchs d’expérience en séries (en comptant le 7e match face aux Hurricanes). »

«Ils jouent bien. Je me doute que (Jacob) Trouba et (Chris) Kreider parleront un peu avant le match. Mais je ne m’attends pas à des discours fous. Ce n’est pas ce dont nous avons besoin. Nous aurons besoin de jouer notre match, de jouer avec rapidité et d’avoir 20 gars qui poussent dans la même direction. Si tu joues bien, tu poursuis ta route. Si tu ne gagnes pas, tu veux avoir le sentiment que tu as fait ton possible.»

Pas les négligés

Trouba et Ryan Stome ont rencontré les journalistes après l’entraînement optionnel. Le défenseur des Rangers a souri quand on lui a rapporté les propos de son entraîneur en chef au sujet des discours dans le vestiaire.

«Je resterai moi-même, a souligné Trouba. Ce matin, les gars riaient et ils avaient du plaisir. Nous aurons du plaisir pour ce septième match. Il n’y aura pas de longs discours. Nous savons ce que nous devons faire. Cette équipe a fait face à beaucoup d’adversité toute l’année. »

Crédit photo : AFP

Aux yeux de Trouba, les Rangers n’ont pas à camper le rôle des négligés même s’ils se retrouvent en territoire hostile en Caroline du Nord. Depuis le début des séries, les « Blue Shirts » ont gagné un seul match sur la route. C’était lors du sixième match contre les Penguins à Pittsburgh.

«Nous croyons en nous, nous savons que nous avons une bonne équipe, a noté Trouba. Je sais que nous écrivons depuis le début des séries que nous formons une jeune équipe et que nous manquons d’expérience. Mais je ne me soucie pas de ça. Je connais le potentiel de notre équipe.»

Crédit photo : Photo AFP

Une bataille à finir

Le matin d’un septième match, il y a toujours des tonnes de clichés. Les Hurricanes n’y ont pas fait exception.

«En ce moment, nous restons assez calmes, a affirmé le centre Sebastian Aho. Mais plus la journée avancera, plus l’intensité grimpera. Je ne sais pas s’il s’agit du stress, mais il y a de l’excitation. Il s’agira d’un match agréable à jouer. Nous aurons l’occasion de jouer devant nos partisans encore une fois pour un septième match. Je m’attends à une belle bataille entre deux bonnes équipes. Nous voudrons gagner. C’est génial.»

«Nous jouons au hockey pour cette raison, nous avons probablement joué un 7e match dans notre tête 5000 fois, a renchéri l’ailier Max Domi. Quand j’étais un enfant, je m’imaginais sur la glace pour une septième rencontre en séries dans la LNH. J’ai la chance de vivre ça pour une deuxième fois en quelques jours. »

Domi a connu son meilleur match des séries lors de la septième rencontre contre les Bruins de Boston. Le numéro 13 avait marqué deux buts en plus d’obtenir une passe dans un gain de 3 à 2.

On l’a écrit plus d’une fois. Mais les Hurricanes n’ont toujours pas perdu à la maison depuis le début des séries (7-0). À l’inverse, ils n’ont pas encore gagné un match sur la route (0-6).

«Vous avez des histoires à publier et vous avez souvent parlé de cette statistique, a répliqué l’entraîneur en chef Rod Brind’Amour. Ça fait toutefois partie du passé. Nous n’en parlons pas dans notre vestiaire. Nous nous concentrons uniquement sur ce match.»