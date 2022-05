Dossier Price: deux avis diamétralement opposés

Le dossier Carey Price représente sur tous les fronts une gigantesque épine dans le pied de Kent Hughes.

Le gardien commande, rappelons-le, un salaire qui occupe 10,5 millions sur la masse salariale des Canadiens. Et malgré toute sa bonne volonté lors du bilan de fin de saison, il n’a pas été en mesure d’offrir des certitudes quant à son avenir.

Le DG Hughes se retrouve donc à devoir amorcer son magasinage estival sans savoir si son meilleur joueur et plus haut salarié reviendra au jeu l’an prochain. C’est loin d’être l’idéal, on sera tous d’accord là-dessus.

Transparent, Price a dernièrement mentionné ne pas être encouragé par l’état de son genou. Mais il a pris soin d’ajouter de façon claire qu’il ferait tout en son pouvoir pour revenir en force la saison prochaine.

Un tel scénario serait évidemment positif, mais ferait quand même réfléchir les dirigeants du Tricolore.

Que devrait faire l’équipe, dans un contexte de reconstruction (plus ou moins assumée) avec un Carey Price en santé?

Deux employés d’équipes de la LNH (œuvrant dans le département hockey) ont accepté de confier leur vision au TVASports.ca.

Preuve de la complexité du dossier, leurs avis pourraient difficilement être plus différents.

Employé LNH no 1 : couper les ponts avec Carey Price

Pour notre premier interlocuteur, l’option la plus logique (et viable) pour le CH serait de tourner la page sur «l’époque Carey Price».

Ses explications, en rafale :

«Quand je regarde le portrait actuel concernant Carey Price, incluant son historique de blessures et la direction que semble vouloir emprunter le CH, je pense qu’il est grand temps que l’équipe coupe les ponts avec lui, que ce soit via un échange ou un rachat de contrat. Ça peut paraître drastique comme solution, mais qu’on le veuille ou non, Price représente une immense distraction pour le CH. Combien de matchs a-t-il joués, cette saison? Et inversement, combien de nouvelles/tweets le concernant a-t-on vu passer? C’est incroyable, honnêtement.

«S’il prouve qu’il peut garder les buts avec aplomb lors des premiers mois de la prochaine saison, l’idéal serait selon moi de le marchander en mars, à la date limite des transactions.

«Quand Montréal sera de nouveau compétitif, Price sera sur le déclin depuis un bon moment. Déjà, à ce moment-ci, je pense que ses meilleures performances sont derrière lui. Alors pourquoi le garder, à ce compte-là? En plus, Tu as Jake Allen et Samuel Montembeault qui peuvent faire un travail très honnête dans le contexte d’une reconstruction.»

Quel genre de retour?

«Le CH a tâté le terrain en le laissant disponible lors du repêchage d’expansion, mais le Kraken a choisi de passer son tour. Ça donne une bonne idée de sa valeur aux yeux des autres équipes. Et il faut aussi prendre son contrat en considération.»

«J’aimerais te dire que le CH va l’échanger contre deux choix de première ronde, mais ça n’arrivera pas. En le transigant à une formation qui aspire à la coupe Stanley, mais qui n'a pas un solide gardien no 1, je crois que Hughes et Gorton pourraient espérer le genre de retour qu’ont eu les Blackhawks pour Marc-André Fleury.

Crédit photo : AFP

«Encore là, le contrat de Price ne pourra jamais, en plein mois de mars, être absorbé en totalité par une équipe compétitive. Les Canadiens devront donc retenir une grosse partie de son salaire.

Employé LNH no 2 : continuer avec Carey Price

Notre deuxième intervenant, lui, croit plutôt que le CH devrait absolument conserver les services d'un Carey Price en santé.

Ses arguments:

«En considérant le plan d’avenir du Tricolore, je garderais Carey Price, si la décision me revenait. Premièrement, sa valeur n’est pas aussi grande qu’avant sa blessure, c’est évident. Es-tu prêt à donner un premier choix et un prospect pour obtenir Price? Moi non. Pas du tout, même.

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

«Le retour que tu auras pour lui sera-t-il assez intéressant pour amorcer une autre saison avec Allen et Montembeault? La réponse est évidente pour moi.»

«Ils mangeront des volées aux 2-3 matchs»

«Sans Price, cette équipe qui regorge de jeunes joueurs va manger des volées aux 2-3 matchs. En partant, il est clair que le CH ne sera pas compétitif l’an prochain. Qu’on se comprenne bien : l’idée de faire jouer des jeunes défenseurs l’an prochain est bonne, mais si Guhle et Barron terminent la saison à -24, ce n’est pas mieux pour eux. C’est toujours plus logique d’avoir un bon gardien quand ton équipe est jeune. Ça inspire confiance.»

«De toute façon, à Montréal, tout le monde aime Carey. Et cette équipe a un urgent et grand besoin de leadership...»