CH: un défenseur «monstrueux» qui pourrait brouiller les cartes

Si la saison des Canadiens de Montréal est terminée depuis quelques semaines déjà (ou des mois, diront les plus cyniques), plusieurs de leurs espoirs les plus prometteurs nourrissent encore de grandes ambitions en séries dans leurs ligues respectives.

Lequel d’entre eux connaît le parcours éliminatoire le plus impressionnant? Les journalistes Anthony Martineau et Nicolas Cloutier se sont prononcés à ce sujet lors de leur segment hebdomadaire «Les Recrues», mercredi, à JiC.

Brisant la glace, Cloutier est sorti des sentiers battus en optant pour le méconnu Arber Xhekaj.

«Qu’on se le dise Kaiden Guhle et Joshua Roy connaissent d’excellentes séries en ce moment, de convenir le journaliste de TVA Sports, mais je pense qu’on parle trop de peu de Xhekaj. Un défenseur monstrueux, méchant, qui s’exprime davantage offensivement depuis le début des séries dans la OHL. Il revendique huit points, dont quatre buts, en neuf matchs. Je me souviens notamment d’une passe lumineuse du revers qui a mené à un but contre North Bay.

«Son différentiel de +13 le place au premier rang parmi les défenseurs de la OHL en séries. Ce n’est pas compliqué, son équipe [les Bulldogs de Hamilton] n’a pas perdu un match en séries jusqu’ici. Elle a balayé ses deux premiers adversaires et mène présentement 2-0 en demi-finale.»

Éberlué, l’animateur de TVA Sports Jean-Charles Lajoie a invité son collègue à expliquer d’où vient ce jeune défenseur que la plupart des amateurs de hockey, même les plus férus, ne connaissent ni d’Ève ni d’Adam.

«C’est un joueur qui est tombé sous le radar à cause de la pandémie et de la saison perdue dans la OHL. Marc Bergevin l’a mis sous contrat durant le camp préparatoire cette saison. Puis Xhekaj a éclos cette année dans la OHL. Je le vois comme un 5e ou 6e défenseur qui ferait du CH une équipe difficile à jouer contre, un joueur dans le moule de Radko Gudas.»

De son côté, Martineau a jeté son dévolu sur l’homme portant les grosses jambières chez le Rocket de Laval. Cayden Primeau n’a pas eu une saison évidente, avec quelques séjours très difficiles dans la LNH avec les Canadiens, mais il se reprend en main de brillante façon depuis le début des séries de la Ligue américaine.

«Au lieu de se morfondre, il est allé à Laval et est pratiquement en train de gagner les séries à lui seul, a souligné Martineau. Il a sorti le Crunch de Syracuse qui compte sur des gars offensifs de talent comme Charles Hudon et Alex Barré-Boulet. Et là, il est en train de faire la même chose au Americans de Rochester, qui alignent John Peterka, Peyton Krebs et Jack Quinn, trois jeunes attaquants qui vont exceller dans la LNH.

«Dans le parcours de Cayden Primeau, il y a un peu de Carey Price, mais un peu de Jaroslav Halak également. Il est actuellement la pierre d’assise du Rocket. Si jamais il amène le club en finale et gagne, son cheminement éliminatoire sera à jamais associé à celui de Carey. Je vois aussi des similitudes avec Halak, car comme lui, Primeau est un choix tardif (7e ronde, alors qu’Halak avait été repêché au 9e tour en 2003). À l’image du Slovaque en début de carrière, Primeau doit se battre pour des minutes et fait la navette entre Montréal et la Ligue américaine.»

Le retour en force de Primeau arrive à point, considérant l’incertitude autour de l’avenir de Price.

«Imaginez-vous sur le long terme comment un parcours comme celui-là pourrait être payant pour lui, a poursuivi Anthony Martineau. Je parlais avec des équipes de la LNH le mois dernier et on me disait qu’avec la situation nébuleuse de Carey Price, il y avait un gros problème à Montréal, car la relève devant le filet du CH était perçue comme étant inexistante. Frederik Dichow et Jakub Dobes ont connu de bons moments j’en conviens, mais aucun des deux n’a encore goûté aux rangs professionnels nord-américains comme l’a fait Primeau depuis deux ans. Dans cette optique, l’actuelle tenue de Primeau est très rassurante.»

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus.