Les Rangers ne pensent qu’aux séries

L’entraîneur-chef des Rangers de New York, Gerard Gallant, ne regrette nullement d’avoir envoyé sur la glace du Madison Square Garden une équipe B pour affronter le Canadien de Montréal, mercredi, même si les siens ont plié l’échine une troisième fois d’affilée.

Aux yeux du pilote des Blueshirts, il importe surtout d’amorcer les séries éliminatoires en santé.

N’ayant pas d’enjeu particulier pour lequel se battre, les Rangers ont le beau jeu de faire reposer des éléments-clés, ce qu’ils ont fait au lendemain de leur duel face aux Hurricanes de la Caroline. Ainsi, les Chris Kreider, Mika Zibanejad et Adam Fox, entre autres, brillaient par leur absence, tandis qu’Artemi Panarin et Andrew Copp continuent de soigner leurs blessures. Pour sa part, le gardien Igor Shesterkin a cédé sa place à Alexandar Georgiev, qui a perdu 4 à 3.

«Personne n’a été blessé et voilà le plus important à retenir ce soir [mercredi]. Nous avons très bien joué dans l’ensemble et on a mis ce match derrière nous», a dit Gallant au quotidien New York Post.

Preuve qu’il ne se préoccupait guère du résultat de l’affrontement, l’instructeur a choisi de mettre fin à la séquence de 184 parties jouées de Zibanejad, en plus de réduire les chances de Kreider d’égaler la marque d’équipe de 54 buts.

«Je me fiche des matchs consécutifs. Les gars ne s’en soucient pas. Ils pensent davantage à lundi ou mardi prochain [journée de la première rencontre éliminatoire des Rangers]. Chris Kreider a 52 filets, il est à quelques-uns du record. Ce serait bien qu’il l’atteigne, mais ce n’est pas le truc le plus fondamental au monde. Ils ont tous compris cela», a souligné Gallant.

Pas de panique

Aussi, le club new-yorkais pourra se servir de son duel de vendredi contre les Capitals de Washington pour donner un bon goût à sa fin de saison et entamer sa préparation aux séries sur une note positive. Avec le deuxième rang de la section Métropolitaine en poche, il attend encore de connaître l’identité de ses adversaires du premier tour. Il s’agira des «Caps» ou des Penguins de Pittsburgh.

Les trois revers successifs encaissés aux mains des Bruins de Boston, des Hurricanes et du Tricolore sont loin de paniquer ses joueurs, surtout que mercredi, certains avaient l’occasion de jouer une rare partie, notamment le Québécois Julien Gauthier.

«Certes, l’objectif est de gagner chaque soir. Nous voulions freiner cette série d’échecs, mais nous sommes arrivés à court. Par contre, beaucoup de gars ayant peu joué se sont levés et ont livré une solide performance», a évalué Kevin Rooney.