MLS : Rudy Camacho parmi les étoiles de la semaine

Le défenseur du CF Montréal Rudy Camacho fait partie de l’équipe de la semaine dans la Major League Soccer (MLS).

C’est ce que le circuit a annoncé, lundi. Camacho a inscrit un but et s’est fait complice de l’autre filet des siens dans un gain de 2 à 1 contre les Red Bulls de New York, samedi, à Harrison, au New Jersey. Il a inscrit six buts en cinq saisons jusqu’ici en MLS.

Camacho succède ainsi à Djordje Mihailovic, qui avait fait sa place au sein du onze d’étoiles de la ligue la semaine précédente en vertu d’un doublé contre le FC Cincinnati.

Ces deux nominations sont certainement le reflet de la résurgence de l’équipe, qui a signé ses deux premières victoires de la saison après avoir présenté une fiche de 0-3-1 à la suite des quatre premières rencontres.

La troupe de Wilfried Nancy a maintenant rendez-vous avec les Whitecaps de Vancouver, samedi, au Stade Saputo.