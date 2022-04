Le Canadien mise sur Jesse Ylonen et Corey Schueneman pour amorcer le dernier droit

Le Canadien amorcera sa dernière tranche de 10 matchs de la saison en accueillant les Jets de Winnipeg, lundi soir, à Montréal. Pour l’occasion, l’attaquant Jesse Ylonen et le défenseur Corey Schueneman devraient être de retour dans la formation.

Motivé par l’arrivée de Martin St-Louis, le CH a connu de bons moments au mois de février. L’effet semble toutefois s’estomper, puisque le club n’a remporté que cinq de ses 16 dernières parties.

L’équipe tentera maintenant de mettre un terme à cette difficile saison sur une bonne note. Avec 10 matchs à jouer, elle ne devance les Coyotes de l’Arizona, bons derniers au classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH), que par deux points.

Profitant d’un surplus de joueurs, St-Louis peut s’ajuster d’un match à l’autre. Ainsi, Chris Wideman, Laurent Dauphin, Michael Pezzetta, Kale Clague, Mathieu Perreault et Cayden Primeau sont restés sur la glace à la fin de l’entraînement, de sorte qu’ils devraient être écartés de la formation.

Seul joueur à avoir disputé toutes les rencontres de l’équipe cette saison, Nick Suzuki n’était pas sur la glace pour l’entraînement matinal des siens. Il devrait malgré tout disputer le match du jour. Après avoir raté le match de samedi contre les Maple Leafs de Toronto, Ryan Poehling était pour sa part de retour sur patins.

Par ailleurs, tout indique que Samuel Montembeault sera en action, puisque c’est lui qui a effectué la routine du gardien partant avec l’entraîneur Éric Raymond.

Tout juste en vie

Pour les Jets, il s’agira d’un deuxième match en autant de soirs. La formation manitobaine était de passage à Ottawa, dimanche, où elle a vaincu les Sénateurs au compte de 4 à 3.

À six points des Stars de Dallas et du dernier échelon donnant accès aux séries éliminatoires, elle aura donc les dents longues, car elle aura besoin d’un parcours sans faute pour espérer un billet. Des mauvaises séquences des Stars, des Golden Knights de Vegas et des Canucks de Vancouver seront également nécessaires.

Le Canadien devra notamment se méfier de Nikolaj Ehlers, qui a récolté cinq buts et 11 points à ses six dernières sorties.