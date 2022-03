Grand Prix de Bahreïn: Faux départ pour Lance Stroll et l’écurie Aston Martin

Après une séance de qualifications décevante, pour ne pas dire gênante, Lance Stroll n’a pas été en mesure dimanche de renverser la vapeur au Grand Prix de Bahreïn, première des 23 escales au Championnat du monde de Formule 1 en 2022.

Le pilote québécois a dû se contenter du 12e rang, non sans avoir profité de quelques abandons devant lui en fin de parcours pour améliorer son sort.

L’écurie Aston Martin quitte Bahreïn sans avoir récolté le moindre point. Son coéquipier d’un week-end, Nico Hülkenberg, s’est classé, lui, à la 17e place. Il a été le dernier des pilotes encore en piste à croiser le fil d’arrivée.

« On regrette évidemment de ne pas avoir été en mesure de se battre pour inscrire quelques points, a indiqué Stroll à sa sortie de voiture. La bonne nouvelle toutefois, c’est qu’on a réussi à terminer la course et qu’on a beaucoup appris ».

« Nous sommes encore en mode apprentissage, mais ce premier Grand Prix nous a permis de mieux comprendre la nouvelle voiture », a-t-il renchéri.

Crédit photo : Photo AFP

Monoplace capricieuse

Tout comme son partenaire allemand, Stroll a éprouvé beaucoup de difficulté avec le comportement capricieux de sa monoplace pendant la course.

« Ce n’était pas facile de gérer la température des pneus, a souligné Stroll, face aux conditions changeantes de la piste. La voiture n’était vraiment pas la même à piloter avec le réservoir de carburant plein et après les arrêts au puits de ravitaillement ».

« Mais, nous avons accumulé des bonnes informations pour la prochaine course... » a-t-il conclu.

Cette prochaine étape aura lieu dès dimanche sur le circuit urbain de Jeddah, en Arabie Saoudite.

Une déconvenue

Stroll n’est certes pas déçu d’avoir quitté le Royaume de Bahreïn. Samedi, il avait vu son coéquipier le devancer lors de la séance de qualifications.

Hülkenberg avait été pourtant appelé à remplacer au pied levé le pilote titulaire, Sebastian Vettel, quand ce dernier a obtenu un test positif à la COVID-19 mercredi.

Sans avoir participé aux six journées d’essais hivernaux, l’Allemand a roulé pour la première fois vendredi et est parvenu le lendemain à devancer (par deux dixièmes de seconde) le Montréalais en ronde Q1.

Stroll s’est élancé de la 19e position sur la grille de départ. Seul son compatriote Nicholas Latifi a fait pire que lui avec le 20e et dernier chrono le plus rapide. Le Torontois n’a été guère plus convaincant en course avec une 16e place à l’arrivée, dimanche à Bahreïn.

Ce qu’il faut retenir

Leclerc : « Ça fait du bien... »

Gagnant dimanche au Grand Prix de Bahreïn, Charles Leclerc ne cachait pas sa satisfaction d’avoir procuré une première victoire à Ferrari depuis 2019. « Je suis très heureux, a indiqué le vainqueur. Je me répète encore, mais les deux dernières années ont été extrêmement difficiles pour l’équipe. Nous savions qu’il s’agissait d’une grande opportunité pour notre organisation, et tous les employés ont fait un incroyable travail en élaborant cette nouvelle voiture. » Le pilote monégasque, auteur également de la position de tête et du tour le plus rapide en course, a orchestré un premier doublé pour la Scuderia depuis le Grand Prix de Singapour en septembre 2019. « Nous n’aurions pu espérer mieux, a-t-il enchaîné, avec la deuxième place de Carlos [Sainz]. Ça fait du bien de revenir à l’avant-scène. »

Le conte de fées de Kevin Magnussen

Appelé à remplacer le pilote russe Nikita Mazepin à la veille des trois dernières journées d’essais hivernaux, Kevin Magnussen a été l’une des étoiles de ce premier rendez-vous de la saison 2022 de Formule 1. Après une performance convaincante en qualifications (où il a réalisé le septième chrono le plus rapide), le Danois a rallié l’arrivée au cinquième rang au volant de sa Haas. « On a eu un peu de chance avec l’abandon des deux Red Bull [de Max Verstappen et de Sergio Pérez], a-t-il raconté, mais nous allons le prendre... » En une course, l’équipe américaine a inscrit plus de points [10] que lors des deux saisons précédentes combinées. En 2021, elle n’avait récolté aucun point, et seulement trois en 2020. Quant à son coéquipier Mick Schumacher, il s’est classé 11e, pour réaliser le meilleur résultat de sa carrière en F1.