Contrat de Shea Weber : le retour pourrait surprendre

Ce n'est pas de savoir si les Canadiens de Montréal échangeront le contrat de Shea Weber, c'est de savoir quand.

Le directeur général Kent Hughes pourrait effectuer cette transaction au cours des deux prochaines semaines, au cours de la saison estivale, ou encore avant le début de la prochaine campagne afin d'aider une équipe à atteindre le plancher salarial.

«Par respect pour les Predators de Nashville, il n'est aucunement question qu'il annonce sa retraite, donc son contrat sera échangé, a indiqué Renaud Lavoie, mardi, lors du balado La Dose.

«Cela dit, les Canadiens n'échangeront pas contrat juste pour l'échanger. On va tenter d'aller chercher un choix au repêchage. Et si tu pousses ta luck, comme on dit, on pourrait essayer de donner un autre contrat également, comme Jake Allen, Jonathan Drouin ou Joel Armia, par exemple.»

