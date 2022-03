MLS: cinq choses à retenir de la première semaine

La campagne 2022 de la MLS a démarré sur les chapeaux de roue, le weekend dernier, laissant entrevoir une saison qui sera très relevée après un mercato hivernal particulièrement animé dans le circuit nord-américain.

Sans plus tarder, voici cinq éléments à retenir de cette première semaine d'activité en 2022:

1- Toutes les équipes qui ont joué en Ligue des champions ont perdu

Le CF Montréal, le New York City FC (champion en titre de la Coupe MLS), les Sounders de Seattle et les Rapids du Colorado ont tous disputé un match-retour de huitièmes de finale en Ligue des champions, il y a une semaine et manifestement, cela s'est ressenti lors de leurs duels du weekend en MLS. Montréal a échappé son match en deuxième demie contre Orlando, New York a trébuché devant «Chicharito» en Californie, Seattle a subi la médecine du Nashville SC à son premier match dans l'Ouest et les Rapids ont servi de faire-valoir à la renaissance de Carlos Vela.

C'était à anticiper: les formations de la MLS engagées en Ligue des champions de la CONCACAF allaient être très sollicitées au cours de la semaine. Le CF Montréal a fait tourner l'effectif un peu, et Wilfried Nancy a avoué qu'il était à la recherche de «fraîcheur» dans ses changements en cours de match, quelques jours après un duel émotif et victorieux contre Santos Laguna. Les Montréalais ont bien paru en première demie, mais tout a dérapé ensuite contre une bonne équipe de MLS qui jouait à domicile et qui était très remontée. New York, pour sa part, a manqué de gaz aussi contre le Galaxy tandis que les Sounders ont été étouffés par une performance typique de Nashville.

On s'essuie et on recommence, surtout que trois de ces équipes, dont Montréal, se retrouvent en quarts de finale de la Ligue des champions.

Crédit photo : Courtoisie CF Montréal

2- Vela à son mieux

Ennuyé par des blessures, sortant de deux exercices pas très réussis en 2020 et 2021, le talisman mexicain du Los Angeles FC, Carlos Vela, a affiché sa forme de 2019, samedi, contre les Rapids. Auteur de trois buts, celui qui a maintenant 33 ans en arrive peut-être à la fin de son parcours avec le club californien, voire en MLS alors que son contrat arrive à échéance en juin.

Vela a indiqué qu'il n'a pas encore reçu d'offre de prolongation et se dit ouvert à d'autres possibilités... c'est un dossier qui sera à suivre dans les prochains mois.

Il est aussi à noter que le gardien québécois Maxime Crépeau a profité de la démonstration de Vela pour signer un jeu blanc à son premier départ avec le LAFC. Il a notamment été question de Crépeau, plus tôt cette semaine, lors du segment MLS du «Magazine CF Montréal» à TVA Sports. C'est à voir en vidéo principale.

Vela propulse le LAFC -

3- La grosse dépense du Dynamo

Le Dynamo de Houston, qui régnait sur la MLS il y a une quinzaine d'années, rêve de retrouver les sommets après avoir aligné plusieurs saisons quelconques au cours des dernières années. L'arrivée d'un nouveau grand patron en Ted Segal signale le début de cette nouvelle ère, dont la première grande manifestation est l'embauche du milieu de terrain Hector Herrera, capitaine de l'équipe nationale mexicaine. Herrera débarquera à Houston durant l'été après la fin de son contrat avec l'Atletico Madrid, l'un des meilleurs clubs au monde dans la dernière décennie.

«C'est une embauche immense», reconnaît le directeur sportif du Dynamo, le Canadien Pat Onstad. Est-ce que le Dynamo saura enfin attirer l'attention dans son énorme marché? C'est le but. Herrera serait également très emballé par le projet sportif de Houston.

A move meant to be.



Houston, meet Héctor Herrera 🦊#HH4HTown — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) March 2, 2022

4- Shaqiri, un dix de feu

Utilisé en «dix» à son premier départ avec le Fire de Chicago, le nouveau joueur désigné suisse Xherdan Shaqiri a semblé confortable et a distribué pas mal de jolies passes en plus d'envoyer l'une de ses frappes caractéristiques vers le gardien de l'Inter Miami, un certain Clément Diop.

Le Fire a dû se contenter d'un nul de 0-0 en Floride, mais ce premier jet de Shaqiri semble annoncer qu'il sera l'un des bons «dix» de cette ligue où on en retrouve plusieurs. Chicago, qui pourrait bien connaître enfin une saison intéressante en 2022, se prépare maintenant pour son match d'ouverture à domicile et sa promotion locale s'appuie largement sur l'international suisse.

Shaqiri, Shaqiri! — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) March 2, 2022

5- Le vrai Atlanta United se lève?

Est-ce qu'Atlanta United a envoyé un message au reste de la ligue, dimanche, avec sa victoire de 3-1 contre le Sporting de Kansas City? Les «Five Stripes» ont offert une performance convaincante contre une bonne équipe tout en devant se passer de quelques joueurs importants, comme Thiago Almada et Marcelino Moreno. La méthode Gonzalo Pineda semble fonctionner à Atlanta après les échecs de Frank de Boer et de Gabriel Heinze depuis 2019.

Mieux encore, il y avait de nouveau cette atmosphère de fête au Mercedes-Benz Stadium si caractéristique des grands matchs d'Atlanta United. Même l'attaquant Dom Dwyer s'en est trouvé inspiré, inscrivant au passage un premier but en MLS depuis 2019. Et un beau!

🗣 @DDwyer14 announces himself to the home crowd 👏 pic.twitter.com/NcKusOTLS4 — Atlanta United FC (@ATLUTD) February 27, 2022

Quelques buts magnifiques

Il n'y a pas que Dwyer qui s'est inscrit au tableau de belle façon. Voici d'autres beaux gestes ayant ponctué cette première semaine de la saison:

But de «Chicharito» Hernandez contre le NYC FC -

Yimmi Chará inscrit le but de la semaine! -

Enfin, salutations distinguées à notre collègue et ancien capitaine de l'Impact, Patrice Bernier, qui entrera au Temple de la renommée du soccer canadien très bientôt. Félicitations!