CF Montréal: goût de revanche

Après une rentrée montréalaise réussie en Ligue des champions mercredi, le CF Montréal amorce la saison 2022 en MLS demain après-midi.

Le Bleu, blanc et noir visite l’Orlando City SC, cette même équipe qui avait annihilé tout espoir de séries éliminatoires en l’emportant 2 à 0 au Stade Saputo au dernier match de la saison 2021.

« Je me mets à la place des joueurs et c’est certain que le fait qu’on ait été éliminés par eux est encore là », a soutenu Wilfried Nancy lors d’une conversation avec les médias vendredi.

« Le passé, c’est le passé et c’est une nouvelle saison. Ils n’ont pas les mêmes joueurs, il y a eu des ajouts. »

Gros départ

Puisque c’est lui qui en parle, on ne peut éviter le sujet des changements à l’effectif floridien.

La principale tête d’affiche des dernières années, Nani, est repartie à la fin de la dernière saison. Son contrat étant venu à échéance, Orlando ne lui a pas présenté de nouvelle offre.

Nancy croit que le départ du vétéran attaquant va donner un nouvel élan à l’équipe plutôt que de lui nuire.

« Avec tout le respect que j’ai pour Nani, c’est un très un bon joueur techniquement, mais ils vont avoir plus de vitesse et seront plus agressifs sur le plan défensif. »

Calendrier corsé

Entre les matchs de saison régulière et les deux rencontres de quarts de finale de la Ligue des champions face à Cruz Azul, c’est un début de saison assez corsé qui attend les hommes de Nancy.

« On va voir pas mal de matchs, ça sera dynamique, estime l’entraîneur-chef. Mais on a le privilège de jouer cette Ligue des champions alors on va tout faire pour avancer. »

Pour le pilote de l’équipe, l’important est de transposer l’esprit des matchs de la Ligue des champions dans la saison régulière sans pour autant brûler la chandelle par les deux bouts sur les plans physique et mental.

« La Ligue des champions, ce sont de petits moments où nous voulons bien faire. L’objectif est de répéter ce genre de performance, mais les joueurs savent que sur une saison en MLS, on va gagner et perdre des matchs alors ils devront être résilients. »

C’est clair

Appelé à préciser qui serait dans le filet demain après-midi, Nancy n’a laissé aucune place à l’ambiguïté.

S’il a fait confiance à James Pantemis après le départ de Clément Diop l’été passé, Sebastian Breza est désormais son homme de confiance.

« Pour les gardiens, c’est clair, Sebastian est premier et James est deuxième. On verra l’évolution pendant la saison, mais c’est ça pour l’instant. »

Le grand gardien québécois joue de façon généralement assurée et son contrôle dans la surface de réparation complémente bien le jeu défensif de son équipe.

Place à Johnston

Puisqu’il est question de la défense, on ne s’en souvient peut-être pas, mais Rudy Camacho a reçu un carton rouge lors de la dernière rencontre de la saison face à Orlando et sera suspendu demain.

Dans cette optique, c’était important qu’Alistair Johnston obtienne quelques minutes contre Santos Laguna, mercredi.

« Alistair, quand il est revenu du protocole COVID, j’avais l’impression qu’il n’était resté que trois jours avec nous depuis son arrivée, a soutenu Nancy. C’était important qu’il ait des minutes afin qu’il comprenne ce qu’on veut faire et les concepts qu’on met de l’avant. »

♦ Le CF Montréal a annoncé aujourd'hui avoir signé une prolongation de contrat pour les saisons 2023 et 2024 avec le milieu et défenseur Mathieu Choinière.

L’adversaire en 5 points

NANI EST PARTI

C’est un gros morceau de l’attaque d’Orlando qui est parti cet hiver quand le club a choisi de ne pas exercer son option sur l’attaquant portugais, qui a été le meilleur marqueur de l’équipe l’an passé avec une dizaine de buts.

CHRIS MUELLER AUSSI

On a un peu fait maison nette sur le plan offensif chez les Floridiens puisque le jeune Chris Mueller est lui aussi parti. Dans son cas, il s’agit d’un transfert en Écosse. Il s’agit d’un bon passeur qui est parti pendant l’hiver.

MISER SUR TORRES

Pour rebâtir le secteur de l’attaque, Orlando a recruté l’Uruguayen de 21 ans Facundo Torres à gros prix, soit un transfert de 9 M$ USD, un record d’équipe. Ça fait toutefois pas mal de pression sur un jeune homme à peine sorti de l’adolescence.

UN MARQUEUR AVÉRÉ

Orlando a pris soin d’entourer Torres en embauchant l’Autrichien Ercan Kara, un attaquant qui a marqué partout où il est passé, et abondamment en plus. À 26 ans, il est dans la fleur de l’âge et pourrait s’avérer être une belle prise.

À AMÉLIORER

Orlando n’a perdu que deux rencontres à domicile en 2021, mais cette statistique ne dit pas tout. En effet, le club de Floride centrale a remporté huit victoires, mais a surtout fait sept matchs nuls. C’est une performance à améliorer en 2022.

Scénario rêvé pour Ismaël Koné

On peut dire que le premier but en carrière d’Ismaël Koné a été marqué dans des circonstances dignes d’un scénario de film.

Le jeune homme de 19 ans l’a fait à son tout premier match professionnel en carrière et devant ses amis. En plus, c’était le but qui venait assommer Santos Laguna avec moins d’une demi-heure à disputer dans la rencontre.

« C’était incroyable. J’ai toujours rêvé de ce moment et le fait que ça se produise dans ma ville devant tout le monde, j’essaie de le digérer petit à petit », a-t-il admis vendredi.

Il n’en fallait pas plus pour que les partisans s’amourachent de lui et s’intéressent à son maillot.

« Je suis extrêmement content parce qu’il y a deux jours, ils m’ont fait vivre des émotions incroyables. »

Atypique

Koné est une belle pépite qui pourrait rapidement devenir un rouage important de l’équipe.

C’est intéressant pour un milieu de terrain au parcours atypique puisqu’il n’est pas passé par l’Académie de formation du club. Il a plutôt joué son soccer au sein du Club de soccer Saint-Laurent.

Maintenant, en un seul match, il a créé des attentes et il vit très bien avec ça.

« Que les gens attendent des trucs de moi, ça se comprend vu que je suis dans un club professionnel. Mais je ne vis pas de stress, je ne m’impose pas de pression par rapport à ça. »

Patience

Wilfried Nancy a toujours privilégié la patience avec les jeunes joueurs afin de leur permettre de bien assimiler les principes de jeu, ce qui demande un ajustement.

« Quand tu es jeune, tu as juste envie de jouer, mais au fur et à mesure que le temps passe, tu apprends en discutant avec le staff, a reconnu Koné. Tu comprends que ce n’est peut-être pas la meilleure option d’entrer sur le terrain. Tu prends un pas de recul et tu vois ce que tu as à améliorer.

« Ç’a été compliqué pour moi pendant un certain moment parce que je croyais que j’étais prêt, mais j’ai compris et ça s’est bien passé. »

Maintenant, Koné entend bien prendre toutes les minutes qu’il pourra avoir sans se mettre la pression d’un objectif chiffré.

« Mon objectif est de jouer malgré la compétition en milieu de terrain. Je ne me suis pas fixé d’objectif en termes de matchs. »