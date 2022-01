Alexis Lafrenière: un flop ou un lent départ?

Publié aujourd'hui à 10h12

Mis à jouraujourd'hui à 10h12

La question peut sembler dure à lire et à entendre. Mais dimanche dernier, le premier choix de la séance de repêchage de 2020 jouait son 100e match. Et après 100 parties dans la LNH, la question se doit d’être posée. La fiche de Lafrenière est de 21 buts, 12 aides pour 33 points.

Est-ce qu’Alexis Lafrenière est un flop?

Pour tenter d’y répondre, essayons de comparer les statistiques de Lafrenière avec d’autres attaquants, anciens premiers choix eux aussi.

Les suspects habituels

Sur chaque liste ou presque, où on catalogue les différents flops, certains noms reviennent constamment.

Doug Wickenheiser en 1980, Brian Lawton en 1983, Alexandre Daigle en 1993, Patrick Stefan en 1999 et Nail Yakupov en 2012.

En 1980, le Canadien repêche un gros centre de l’Ouest, Doug Wickenheiser. Fort d’une saison de 170 points en 71 parties avec les Pats de Régina, le Tricolore tentait de se grossir, une thématique qui reviendra dans les décennies à venir. Le jour du repêchage, personne n’est surpris du choix, même si cela veut dire que Denis Savard, et ses 181 points, ne sera pas l’heureux élu. Les comparaisons entre les deux viendront par contre très rapidement.

À ses 100 premiers matchs, Wickenheiser marquera 55 points. Cela dit, pour la petite histoire, Wickenheiser a joué son 100e match à sa troisième saison. Saviez-vous qu’après 10 rencontres de cette saison, Wickenheiser de classait deuxième sur la liste des meilleurs marqueurs avec 15 points, tout juste derrière Wayne Gretzky?

Les comparaisons s’arrêtent là cependant! Wickenheiser marquera 276 points en 556 matchs en carrière.

Trois ans plus tard, avec le tout premier choix, les North Stars du Minnesota repêchent, pour la première fois, un Américain. Brian Lawton est repêché devant les Steve Yzerman, Pat LaFontaine et Cam Neely. Après 100 matchs, il aura mis 43 points sur le compteur. Yzerman seulement en aura plus que le double à sa saison recrue. Lawton jouera 483 matchs dans la LNH, pour seulement 266 points.

Une décennie plus tard, les Sénateurs d’Ottawa choisissent le Québécois Alexandre Daigle. Un choix populaire certes, entre autres au Québec. « Je suis content d’avoir été repêché au premier rang. Personne ne se souvient du numéro deux! » avait déclaré Daigle à l’époque. Au numéro deux? Chris Pronger, membre du temple de la renommée. Deux rangs plus tard, Paul Kariya.

Cela dit, les débuts de Daigle étaient loin d’être mauvais. 61 points, dont 25 buts. Mais des problèmes de santé mentale, pour lesquels Daigle ne s’ouvrira que des années plus tard, ne lui permettent pas d’atteindre son plein potentiel. Ses 327 points en 616 matchs seront bien en deçà des attentes.

À la fin des années 1990, les Trashers d’Atlanta en sont à leur tout premier repêchage. Disponibles pour l’encan de 1999 sont deux jumeaux suédois, qui avaient déclaré vouloir jouer ensemble ou pas du tout. Brian Burke, directeur-gérant des Canucks, par une série de transactions, les obtient au deuxième et troisième rang. Atlanta doit se rabattre sur Patrick Stefan. Celui qui deviendra célèbre pour avoir manqué un filet désert en 2007 aura une fiche de 9 buts et 40 points après 100 rencontres et un maigre 188 points en 455 matchs en carrière.

Finalement, le dernier de la liste est Nail Yakupov. Ce dernier jouait avec Alex Galchenyuk chez les juniors. Incidemment, au repêchage de 2012, les Oilers avaient choisi le Russe, alors que Marc Bergevin, à son premier repêchage avec le Canadien, avait jeté son dévolu sur Galchenyuk. Il s’agissait du troisième premier choix consécutif pour Edmonton, après Taylor Hall et Ryan Nugent-Hopkins. Yakupov s’inscrira au pointage 51 fois en 100 matchs, 136 fois en 350 matchs dans la LNH.

Les plus récents attaquants

Lors des cinq derniers repêchages, deux défenseurs et trois attaquants, dont Lafrenière, ont été choisis au tout premier rang.

Les deux autres attaquants? Deux choix des Devils: Nico Hischier et Jack Hughes.

Bien que les deux n’aient pu remporter le trophée Calder à leur année recrue, le Suisse terminant au 7e rang, et l’Américain ne recevant aucun vote, leurs statistiques demeurent meilleures que Lafrenière. Hughes avait 42 points après 100 matchs, neuf de plus que le Québécois. De son côté, Hischier en avait le double avec 64.

Il est cependant trop tôt pour évaluer le reste de leur carrière.

De lents départs

Dans cette analyse, il serait de mauvaise foi de ne pas mentionner les premiers choix ayant eu un lent départ. Les joueurs pour qui on n’aurait pas donné cher de leur peau après 100 matchs, mais qui ont fini par devenir des vedettes dans la LNH.

En tête de liste, Joe Thornton. Le vétéran joueur de centre n’avait pas connu un bon début de carrière après avoir été repêché premier en 1997. Un faible 25 points en 100 matchs. Oui, vous avez bien lu. 25 petits points.

C’est vraiment à compter de sa troisième saison que Thornton a débloqué, encore davantage à sa quatrième. Après 60 points en 81 matchs en 1999-2000, Thornton marqua 37 buts et une moyenne d’un point par match la saison suivante. C’était le vrai début d’une carrière qui le mènera au temple de la renommée avec, à ce jour, 1535 points en 1702 rencontres.

En 1986, les Red Wings de Detroit repêchaient, avec le premier rang, le premier joueur en provenance des universités américaines, tout juste devant l’Américain Jimmy Carson, qui cassait tout avec le Canadien Junior de Verdun dans la LHJMQ.

Murphy joua son 100e match à sa troisième saison, après avoir été échangé contre ce même Carson. Ce dernier avait fait partie de la transaction qui avait envoyé Wayne Gretzky à Los Angeles. Malheureux à Edmonton, on l’avait échangé à Détroit, d’où il était natif, en échange de Murphy, Adam Graves et Petr Klima. Ces trois joueurs deviendraient très importants dans la conquête de la coupe Stanley des Oilers en 1990. C’est d’ailleurs dans les séries de 1990 que Murphy se révéla, puis à sa première saison complète avec sa nouvelle équipe. Il en sera quitte pour 528 points en 779 matchs, avant d’avoir plusieurs ennuis personnels qui le mèneront jusqu’à vivre dans la rue.

Le dernier sur cette courte liste est le Québécois Vincent Lecavalier. Premier choix du Lightning, le sauveur de la concession selon le nouveau propriétaire, l’ancien de l’Océanic avait connu un début de carrière relativement laborieux et certes comparable à celui de Lafrenière. En effet, après 100 matchs, le joueur de centre avait 19 buts, deux de moins que Lafrenière, et 20 passes pour 39 points.

Après quelques saisons en dents de scie, c’est en 2002-2003, avec Brad Richards et Martin St-Louis, qu’il sortira de sa coquille avec sa première campagne de 30 buts et près d’un point par match, en route vers 949 points en 1212 matchs et un trophée Maurice-Richard.

En conclusion

Alexis Lafrenière n’a que 20 ans. Il débute sa carrière alors que le monde vit dans une pandémie qui affecte toutes les sphères de la société, incluant le hockey.

Malheureusement, la pression de produire rapidement pour un premier choix est différente que s’il avait été repêché plus loin en première ronde. Et c’est un statut qui le suivra toute sa carrière.

Ce que l’histoire nous apprend, c’est qu’il faut souvent attendre à la troisième, parfois quatrième saison pour être sûr de bien cataloguer un premier choix qui connaît un lent départ.

Ce qui est inquiétant, c’est que contrairement à Thornton et Lecavalier, la production offensive de Lafrenière a chuté de près de 40% d’avec sa saison recrue.

Guigne de la deuxième année? Il faudra voir.

À mi-chemin dans cette deuxième saison, avec des rumeurs d’échange, une mutation à l’aile droite et même un séjour sur le protocole de la COVID-19, il est clair que la balance de l’année, ainsi que les deux prochaines saisons seront déterminantes pour l’ancien porte-couleur de l’Océanic

Un flop ou seulement un lent départ, Alexandre Daigle ou Vincent Lecavalier, telle est la question, qui aura réponse plus tôt que tard.

Les flops (après 100 matchs)

Alexandre Daigle 1993 100 25 26 61

Doug Wickenheiser 1980 100 22 33 55

Nail Yakupov 2012 100 27 24 51

Brian Lawton 1983 100 15 28 43

Patrick Stefan 1999 100 09 31 40

Plus récents attaquants (après 100 matchs)

Nico Hischier 2017 100 23 41 64

Jack Hughes 2019 100 16 26 42

Un lent départ (après 100 matchs)