«Price est un guerrier» - Brendan Gallagher

Brendan Gallagher est le plus vieux coéquipier de Carey Price dans le vestiaire du Canadien. À sa dixième saison à Montréal, Gallagher a toujours misé sur le numéro 31 comme gardien numéro un de son équipe.

De retour au jeu après une absence de dix rencontres en raison d’une blessure au bas du corps, Gallagher a réitéré toute son admiration envers Price.

«Price est un guerrier. Tu ne peux pas dire ça de trop de gardiens. Je sais qu’il veut revenir au jeu, son objectif n’a pas changé. Il n’abandonnera pas pour cette saison. Il travaille fort pour récupérer complètement. S’il est en santé, il jouera. Je l’admire beaucoup. Je joue avec lui depuis dix ans. À mon avis, il est le meilleur gardien de cette décennie.»

Paul Byron, qui jouait un premier match cette saison après une opération à une hanche, a également espoir de revoir Price d’ici les prochains mois.

«Il donne toujours son maximum pour l’équipe, il veut jouer avec nous et être sur la glace. Avec sa blessure, c’est difficile pour lui. Avec du temps, ça reviendra. Carey a joué beaucoup de matchs lors des dernières saisons, il a donné son cœur pour l’équipe. Quand il se sentira mieux et que son genou sera prêt, on le retrouvera sur la glace.»

Pour le logo

Sur la glace, le CH a perdu un autre match. Un sixième match sans victoire (0-4-2).

À ses quatre derniers matchs, le Tricolore a accordé 26 buts. On parle d’une moyenne de 6,5 buts par match. Même les Oilers d’Edmonton des années 1980 avec Wayne Gretzky, Mark Messier, Jari Kurri et Paul Coffey auraient de la misère à gagner des matchs dans un tel contexte.

Dominique Ducharme a remplacé son gardien dans un quatrième match d’affilée, envoyant Cayden Primeau dans la mêlée après le troisième but des Jackets contre Samuel Montembeault.

Gallagher a parlé du danger de créer une culture perdante après cette défaite de 6 à 3.

«Il n’y a personne qui s’habitue à la défaite, a dit Ducharme. C’est un sentiment qu’on n’aime pas. En tout cas, que moi, je déteste. Je suis persuadé que c’est la même chose dans le vestiaire. Il n’y a personne d’immunisé à ça. Après la pause, on voudra partir dans la bonne direction.»

«Chaque match est important, chaque présence est importante, a renchéri Byron. Quand j’étais jeune, je me demandais parfois si c’était mon dernier match. Tu dois te battre pour ton boulot. Il y a beaucoup de légendes qui ont porté ce chandail. Tu dois respecter le logo. Je veux jouer du mieux que je peux.»

Le CH profitera maintenant d’une semaine de congé. Durant cette pause, Primeau n’aura pas la permission de jouer pour le Rocket de Laval puisque le Canadien doit garder deux gardiens en santé au niveau de la LNH.