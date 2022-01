CH: une pause dans la «marche historique»

La bonne nouvelle pour les partisans des Canadiens de Montréal, c’est que leur équipe préférée ne subira pas la défaite durant une semaine complète. La moins bonne, c’est qu’ils devront souffrir pour encore trois mois environ.

Avec un pitoyable dossier de 8-29-7 bon pour 23 points, le Tricolore demeure dans la cave du classement général de la Ligue nationale, tout juste derrière les Coyotes de l’Arizona. Certains amateurs de hockey de Québec rappelleront certes les insuccès de la cuvée 1989-1990 des Nordiques qui avait récolté 12 gains et 31 points en 80 sorties, mais avec un peu de chance, les Glorieux devraient faire un peu mieux que la formation ayant hérité à l’époque du surnom de «Nordindes».

Toutefois, si elle maintient son rythme des dernières semaines, la troupe de l’entraîneur-chef Dominique Ducharme peinera à atteindre le plateau des 40 points. Après son triomphe du 27 novembre aux dépens des Penguins de Pittsburgh, elle a signé seulement deux victoires, incluant une en fusillade aux dépens des Flyers de Philadelphie le 16 décembre.

Pour donner une idée de la médiocrité absolue du Canadien en 2021-2022, une seule formation a conclu une campagne au dernier rang du circuit avec moins de 50 points depuis 2010 (pour un calendrier de 82 matchs). Il s’agit de l’Avalanche du Colorado, version 2016-2017, qui avait accumulé 22 gains et 48 points. Sauf que l’équipe de Denver avait rebondi un an plus tard en accédant aux séries grâce à 95 points.

En remontant plus loin, le dernier club ayant conclu avec un total inférieur à 40 points en 82 affrontements est celui des Thrashers d’Atlanta de 1999-2000. À sa première saison d’existence, la concession ayant déménagé à Winnipeg avait amassé 39 points en raison d’une fiche de 14-57-11. Le joueur le plus menaçant en attaque de l’effectif était l’actuel pilote intérimaire des Panthers de la Floride, Andrew Brunette, qui avait inscrit 50 points.

Sans Price, point de salut

Comme ce fut régulièrement le cas depuis le début des belles années de Carey Price, le Canadien est incapable de gagner réellement sans le numéro 31 devant son filet. En fait, à compter de la campagne 2019-2020, le dossier des gardiens autres que la vedette de l’équipe est de 24-49-16.

La situation risque de s’empirer à en juger par les récentes performances de Samuel Montembeault et de Cayden Primeau. Ducharme a d’ailleurs changé de gardien au cours d’une rencontre dans les quatre derniers duels, qui se sont évidemment traduits par des défaites. Pour sa part, Jake Allen demeure à l’écart à cause d’une blessure au bas du corps subie le 12 janvier à Boston.

Le Bleu-Blanc-Rouge reprendra le collier en accueillant les Devils du New Jersey le 8 février.